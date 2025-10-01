　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

黃仁勳批「對中鷹派」不愛國　川普前操盤手：應被逮捕

▲▼輝達執行長黃仁勳出訪北京。（圖／達志影像／美聯社）

▲輝達執行長黃仁勳。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

輝達執行長黃仁勳（Jensen Huang）近期在BG2 Podcast節目上提到，「對中鷹派」（China hawks）並非榮譽勳章，而是「恥辱徽章」（badge of shame），不應對中國人過於嚴苛，摧毀追尋美國夢的管道並不愛國。這番言論引發關注，川普前操盤手巴農直指黃仁勳是中共影響力代理人，應該要被捕。

德國之聲、中央社等報導，黃仁勳稱中國大陸擁有非常優秀的企業家，他們來自頂尖理工院校，也是最有拚勁的人，朝九晚九、每周工作六天的996加班文化孕育全球最多的AI工程師。他還說，中國發展速度不容忽視，「他們僅僅比我們落後幾奈秒」。

黃仁勳提到，聰明學生留在美國發展是關鍵績效指標，不要對中國人過於嚴苛，現在美國社會對於中國大陸學生來美後選擇留下的疑慮越來越大，許多優秀人才正考慮轉往歐洲等地發展，這已經是危機來源。

他坦言，直到幾年前才聽說「對中鷹派」（China hawks）一詞，他們把這個稱號當作榮譽勳章，自認為在為國家做正確的事，但摧毀追尋美國夢的管道並不愛國，一點也算不上，那不該是榮譽勳章，而是「恥辱徽章」（badge of shame）。

黃仁勳也說，美國必須要有偉大國家的自信，以此面對任何競爭對手，且總統川普談到中國大陸的時候總是積極尊重、能言善辯，從未使用「脫鉤」這個詞，讓未來最重要的兩個國家關係脫鉤完全沒有道理。

黃仁勳的言論引發討論，有些人支持，但也有人批評。2016年總統選舉川普競選團隊總幹事巴農（Steve Bannon）明顯被惹毛，並在Podcast節目戰情室（War Room）火力全開，抨擊黃仁勳是中共影響力代理人，應該要被逮捕，且不應再被允許進入白宮。

09/30 全台詐欺最新數據

424 1 1879 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

輝達黃仁勳對中鷹派巴農北美要聞

