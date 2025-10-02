無懼政府關門！美股逆勢創新高　台積電ADR漲逾3％

▲美股。（圖／路透社）



記者張靖榕／綜合報導

俗稱「小非農」的ADP就業報告顯示，9月美國民間新增職位大幅下滑3.2萬個，遠低於市場預期，創2年半來最大降幅，該數據強化聯準會（Fed）年底降息的可能性；然而美國政府關門陰霾讓漲勢受限，美股1日小幅收高，台積電ADR大漲逾3％，特斯拉勁揚近15美元。

ADP數據疲軟提振市場對政策寬鬆的預期，但眾議院未能通過臨時支出法案，聯邦政府於美東時間1日凌晨12時01分正式關門，為近7年來首次。美國副總統范斯（J.D. Vance）表示，若無法儘快恢復政府運作，部分聯邦人員恐面臨裁員，航空管制、緊急應變與救災等基礎服務將受影響。目前參院談判因猶太教贖罪日（Yom Kippur）中斷，預估最快需等到周五（4日）才恢復表決。，這次關門預期將持續約 11 天。

美股三大指數收高，道瓊指數上漲43.21點，或0.09％，收46,441.10點，寫下今年第9次收盤新高。

標普500指數上漲22.74點，或0.34％，收6,711.20點，為今年第 29 次創新高。

那斯達克指數上漲95.148點，或0.42％，收22,755.157點。

費城半導體指數當天表現最強，上漲130.46點，或2.05％，收6,500.28點。

個股方面，特斯拉終場勁揚 14.74 美元，漲幅 3.31％，收 459.46 美元；台積電 ADR 上漲9.37美元，漲幅3.35％，收288.66美元；輝達則小漲0.67美元，漲幅0.36％，收187.24美元。