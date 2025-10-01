罹難者5萬、受災戶3萬　「現金超人」赴花蓮挨家挨戶發300萬善款

▲劉建國、民進黨花蓮縣黨部主委嚴献宗及善心企業家赴災區發放罹難者家屬補助。（圖／劉建國國會辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，導致光復鄉等地出現嚴重災情，大量泥流沖入下游，重創民眾財產、家園及生活。企業家陳先生、蔡先生、甘先生合計捐出新台幣300萬元善款，透過綠委劉建國及民進黨花蓮縣黨部協助媒合，第一時間直接面對災民，發放每位罹難者5萬元慰問金，並針對低收、中低收、邊緣戶及急需協助之受災鄉親，由民進黨雲林縣黨部及花蓮縣黨部訪視評估後，發放最高三萬元扶助金。

劉建國、民進黨花蓮縣黨部主委嚴献宗及善心企業家，今抵達花蓮瑞穗殯儀館，發給罹難者每位五萬元慰問金。並前往獨居年長受災戶慰問。響應捐款的企業家陳先生、蔡先生、甘先生表示，看到新聞畫面時，真的非常心疼。希望透過這筆捐款，能夠盡一份心力，幫助受災鄉親度過難關，也期盼更多企業界朋友共同響應，陪伴花蓮走過重建的路。

劉建國指出，這筆善款將專款專用，直接面對災民，優先發放給受災的低收入戶、中低收入戶、邊緣戶及急需協助的災民，「我們會持續透過黨部與地方系統，讓資源用在最需要的地方，確保受災民眾能獲得及時幫助。」嚴献忠指出，災後重建需要時間，更需要社會各界的支持。黨部會與雲林縣黨部緊密合作，逐一訪視災民，務必讓每一筆捐款發揮最大效益，協助花蓮光復鄉早日恢復正常生活。

受災獨居年長者哽咽表示，他一個人住，房子被泥水沖得幾乎不能住了，真的不知該怎麼辦。「很感謝大家在最困難的時候伸出援手，讓我覺得還有力量可以撐下去。」