學者評「駕照3新制」85分　呼籲：2年沒成效應恢復每6年換照

▲▼公路局公布駕照管理新制度。（圖／記者李姿慧攝）

▲公路局公布駕照管理3大策略新制。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

公路局公布考照加嚴、重大違規回訓、高齡換照等3大駕照管理策略共17項措施，針對新版考照制度變革，學者評分85分，並強調要有3大配套，包括宣導、執法和駕訓品質，若2年內成效不彰，則應檢討恢復6年換照制度。

消基會交通委員會召集人李克聰，交通事故發生絕大多數是人為因素，駕照管理因此變得重要，交通部採分年分期管理，三大策略包括考照加嚴、違規者有回訓制度、針對70歲以上高齡者有新的換照制度，非常有重點，但他要提醒任何改革都有負面影響，效果要更好，要有相關配套措施。

李克聰進一步說明配套，包括高齡者換照新制要透過社區全面宣導新制度，給予關懷協助；駕訓機構要輔導提升教育訓練品質；另外考照加嚴要留意無照駕駛是否會增加，也要加相關執法，透過配套讓效果會更好。

李克聰也針對駕照管理新制評分85分，李克聰指出，新政策要滾動式檢討改善，並有精進措施，針對高風險駕駛透過回訓換發短期駕照，若觀察2年，改善成效沒有出來，就要評估是否恢復全面駕駛人6年定期換照制度，6年定期換照可滾動檢視駕駛人情況，不光是高齡者，還有中壯年，身心狀況可能都會有變化或對新法規不熟悉，透過6年定期換照可檢視狀況並宣導新法規，相信未來可洗刷交通行人地獄印象。

靖娟基金會執行長許雅荏則表示，從交通事故數字來看，剛拿到駕照的18歲到24歲年輕人，機車事故率太高，大家有考過機車駕照就會知道有多容易，而且多不貼近真實。如果機車考照難度貼近實際道路狀況，方向是正確。

許雅荏也指出，過往駕駛人違規都太著重在罰款，但違規者只要去超商繳費，他的痛苦就結束了，完全對他的生活沒有造成任何影響，他的態度也沒有機會改變，回訓制度就是針對一直在道路上持續違規犯錯者訓練，德國、日本、澳洲其實都針對嚴重違規駕駛回訓制度，後續期待針對回訓機制追蹤違規情況，才能知道成效。

公路局今公布新版駕照管理制度，包括考照制度加嚴，明(115)年1月起筆試將全面改選擇題，取消是非題；明年9月實施機車道路駕駛訓練，並增加未滿18歲無照駕駛再犯班；116年10月機車考照將分區試辦道路路考。

汽車考照明年3月「場內路考」增加停讓項目，明年6月汽車筆試試題改全選擇題、取消是非題；明年12月汽車路考增加路線數並延長路線長度，小型車實際道路路考增加無號誌路口項目。

回訓制度新增3項特定違規行為，包括「闖紅燈」、「支線道未讓幹線道先行」、「行近未設行車管制號誌之行人穿越道、醫院及學校等未依規定減速」，一般駕駛人1年達3次者、營業大型車職業駕駛人1年達2次者，納入矯正講習對象。

重大違規再犯將針對「講習再犯班及酒駕再犯班」，增加教育課程的內容及時數；另外吊銷駕照禁考3年以上駕駛人，須強制完成駕訓課程，方能重新考照。

高齡換照制度方面，高齡者滿70歲後，換照前由專業醫師評估體檢靈活機制、免費提供最新法規及安全教育課程，透過高齡換照分級關懷，提供長者免費教育訓練及危險感知體驗，70歲長者經過體格檢查合格後，即可換照使用到75歲；至於75歲長者則維持3年換照方式，但若有違規致肇事之長者，規劃自費至駕訓班完成實地訓練後才可換照。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

學者評「駕照3新制」85分　呼籲：2年沒成效應恢復每6年換照

快訊／17:55台南新市區規模3.5地震　最大震度2級

後年10月起考機車駕照要「通過4關卡」　駕訓費爭取調漲

讀沒興趣的書9年！他畢業5年「存到800萬」　曝累積資產祕訣

「麥德姆」颱風最快今晚生成　雙十連假前後又有熱帶擾動發展

張曼娟曾遇恐怖情人！檢察官成「最難忘貴人」　大票爆迴響

鏟子超人熱血救災　正妹換衣服「遭噁男偷窺」怒：他x的垃圾

58％重症是長輩！高市流感疫苗開打抽50吋電視　接種資格一次看　

歐德集團首度攜手灣聲樂團　與VIP舊客戶共享心靈盛宴

高雄愛河突變「咖啡河」！嚇壞民眾　環保局採樣揭真相

第五期包租代管10月上路　婚育專案也納入

北市新增18萬坪A辦　傳統「黑鄉」去化最快

林心如期待小虎隊合體！提前報名當嘉賓遭拒　私下和蘇有朋對話曝光

同事借280萬不還　她撂黑幫大哥討債！欠債的被推倒撞頭險喪命

罹難者5萬、受災戶3萬　「現金超人」赴花蓮挨家挨戶發300萬善款

楊貴媚站台守護偏鄉長輩　品牌攜手食物銀行創「營養公益平台」

周思齊光復老家成重災區喊話「鏟子超人」注意安全　計畫募款修繕

完整名單／金馬62入圍名單揭曉！　《大濛》入圍11項、影帝后競爭激烈

郭靜純淡出6年「被藍心湄罵頭殼壞掉」！　鬆口回歸螢光幕時間點

當苗栗客家菜碰上台中在地酒　跨縣市合作打造米其林饗宴

孫生花蓮救災「腳慘破皮」 公開鏟土影片：沒人在作秀

