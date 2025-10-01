學者評「駕照3新制」85分　呼籲：2年沒成效應恢復每6年換照

▲公路局公布駕照管理3大策略新制。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

公路局公布考照加嚴、重大違規回訓、高齡換照等3大駕照管理策略共17項措施，針對新版考照制度變革，學者評分85分，並強調要有3大配套，包括宣導、執法和駕訓品質，若2年內成效不彰，則應檢討恢復6年換照制度。

消基會交通委員會召集人李克聰，交通事故發生絕大多數是人為因素，駕照管理因此變得重要，交通部採分年分期管理，三大策略包括考照加嚴、違規者有回訓制度、針對70歲以上高齡者有新的換照制度，非常有重點，但他要提醒任何改革都有負面影響，效果要更好，要有相關配套措施。

李克聰進一步說明配套，包括高齡者換照新制要透過社區全面宣導新制度，給予關懷協助；駕訓機構要輔導提升教育訓練品質；另外考照加嚴要留意無照駕駛是否會增加，也要加相關執法，透過配套讓效果會更好。

李克聰也針對駕照管理新制評分85分，李克聰指出，新政策要滾動式檢討改善，並有精進措施，針對高風險駕駛透過回訓換發短期駕照，若觀察2年，改善成效沒有出來，就要評估是否恢復全面駕駛人6年定期換照制度，6年定期換照可滾動檢視駕駛人情況，不光是高齡者，還有中壯年，身心狀況可能都會有變化或對新法規不熟悉，透過6年定期換照可檢視狀況並宣導新法規，相信未來可洗刷交通行人地獄印象。

靖娟基金會執行長許雅荏則表示，從交通事故數字來看，剛拿到駕照的18歲到24歲年輕人，機車事故率太高，大家有考過機車駕照就會知道有多容易，而且多不貼近真實。如果機車考照難度貼近實際道路狀況，方向是正確。

許雅荏也指出，過往駕駛人違規都太著重在罰款，但違規者只要去超商繳費，他的痛苦就結束了，完全對他的生活沒有造成任何影響，他的態度也沒有機會改變，回訓制度就是針對一直在道路上持續違規犯錯者訓練，德國、日本、澳洲其實都針對嚴重違規駕駛回訓制度，後續期待針對回訓機制追蹤違規情況，才能知道成效。

公路局今公布新版駕照管理制度，包括考照制度加嚴，明(115)年1月起筆試將全面改選擇題，取消是非題；明年9月實施機車道路駕駛訓練，並增加未滿18歲無照駕駛再犯班；116年10月機車考照將分區試辦道路路考。

汽車考照明年3月「場內路考」增加停讓項目，明年6月汽車筆試試題改全選擇題、取消是非題；明年12月汽車路考增加路線數並延長路線長度，小型車實際道路路考增加無號誌路口項目。

回訓制度新增3項特定違規行為，包括「闖紅燈」、「支線道未讓幹線道先行」、「行近未設行車管制號誌之行人穿越道、醫院及學校等未依規定減速」，一般駕駛人1年達3次者、營業大型車職業駕駛人1年達2次者，納入矯正講習對象。

重大違規再犯將針對「講習再犯班及酒駕再犯班」，增加教育課程的內容及時數；另外吊銷駕照禁考3年以上駕駛人，須強制完成駕訓課程，方能重新考照。

高齡換照制度方面，高齡者滿70歲後，換照前由專業醫師評估體檢靈活機制、免費提供最新法規及安全教育課程，透過高齡換照分級關懷，提供長者免費教育訓練及危險感知體驗，70歲長者經過體格檢查合格後，即可換照使用到75歲；至於75歲長者則維持3年換照方式，但若有違規致肇事之長者，規劃自費至駕訓班完成實地訓練後才可換照。