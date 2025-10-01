3違規累犯要上「矯正防制班」　高齡肇事要實地訓練才可換照

▲明年3月起闖紅燈等行為將強制回訓上講習。（示意資料圖／記者陸運陞翻攝）

記者李姿慧／台北報導

考照制度大變革，公路局今(1日)公布駕照管理3大策略、17項措施，其中強化違規行為回訓矯正，將新增3項行為，包括闖紅燈、支線道未讓幹道先行，以及行近未設行車管制號誌之行人穿越道、醫院及學校等未依規定減速，明年3月起上路；此外，明年6月對吊銷駕照禁考3年以上重考，將強制完成駕訓。

為矯正特定違規累犯，公路局針對回訓制度祭出變革，明年3月矯正防制班將新增3項特定違規行為，包括「闖紅燈」、「支線道未讓幹線道先行」、「行近未設行車管制號誌之行人穿越道、醫院及學校等未依規定減速」，一般駕駛人1年達3次者、營業大型車職業駕駛人1年達2次者，納入矯正講習對象，矯正錯誤駕駛觀念。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，重大違規再犯危害道路安全者，明年9月起也將新增課程內容和加重講習時數，包括「未滿18歲無照駕駛，新增再犯班，其中首次無照講習3小時，再犯班須上課6小時」、「延長講習再犯班及酒駕再犯班，自4小時延長至6小時」，「增加教育課程的內容及時數，自12小時延長至15小時」。其中講習1小時需自費200元。

另外，吊銷駕照禁考3年以上之駕駛人，將加嚴吊銷重考規定，須強制完成駕訓課程，方能重新考照，明年6月起上路。

高齡換照制度方面，高齡換照年齡將從75歲下修到70歲，明年5月起，高齡者滿70歲後，於換照前由專業醫師評估體檢靈活機制、免費提供最新法規及安全教育課程，透過高齡換照分級關懷，提供長者免費教育訓練及危險感知體驗，70歲長者經過體格檢查合格後，即可換照使用到75歲。

至於75歲長者則維持3年換照方式，但若有違規致肇事之長者，明年12月起須自費至駕訓班完成實地訓練後才可換照。

公路局表示，為滿足高齡者外出行的需求及減輕交通支出負擔，針對70歲以上繳回駕照之高齡者，明年1月起將提供補助TPASS乘車優惠回饋，包括計程車，持續透過公運計畫經費，協助及輔導地方政府完善公共運輸路網，與提升偏鄉公共運輸服務，確保高齡者移動權益。