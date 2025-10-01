快訊／駕照新制拍板！機車考照增路考　闖紅燈累犯要回訓

▲明年10月機車考照將試辦分區實際道路路考。（示意圖／花蓮縣政府提供）

記者李姿慧／台北報導

考照制度大變革，公路局今(1日)公布駕照管理3大策略、17項措施，其中明年1月起18歲以上機車考照筆試取消是非題、全改選擇題，115年9月實施道路駕訓外，10月機車分區試辦道路路考。此外，明年9月也將增加未滿18歲無照駕駛「再犯班」；明年12月汽車考照也將增加路線數和長度。

駕照管理制度大革新，公路局今就三大面向改革駕照管理制度，包括加強考照鑑別度、強化違規行為回訓矯正及高齡換照分級關懷，總共研議9項方案，依方案特性，將於115年1月起分階段推動17項改革措施，完備國內駕駛人管理及關懷制度，加強取得駕駛執照所應具備的法令遵循及駕駛道德鑑別度。

其中考照制度部分，滿18歲以上的機車考照，明(115)年1月起筆試將全面改選擇題，取消是非題，另考題也強化以人為本的駕訓項目，包括行穿線停讓行人、視野死角確認；明年9月實施機車道路駕駛訓練，並增加未滿18歲無照駕駛再犯班；明年10月機車考照將分區試辦道路路考。

▲▼考照制度變革。（圖／公路局提供）

汽車考照部分，明年3月小型車、大型車「場內路考」增加停讓項目，明年6月汽車筆試試題改全選擇題、取消是非題；明年12月汽車路考增加路線數並延長路線長度，小型車實際道路路考增加無號誌路口項目；116年3月汽機車導入駕駛模擬器訓練。

公路局說明，駕照管理將從源頭檢討現行考照制度，未來會提高筆試鑑別度，汽、機車筆試題型取消是非題，皆改為選擇題型，並在汽車筆試中加入危險感知及情境題、提高機車筆試危險感知及情境題比例，以確實鑑別對道路環境可能存在危險的感知及提升因應駕車風險之能力。

公路局也指出，路考部分則是針對停讓項目，新增要求考驗動作，如小型車增加視野死角確認考驗項目、大型車增加指差確認等，確實從源頭養成以人為本的駕駛觀念及道德。未來亦會導入駕駛模擬器於汽機車駕駛訓練；實施機車道路駕駛訓練及考驗。

此外，回訓制度部分，將新增3項特定違規行為，包括「闖紅燈」、「支線道未讓幹線道先行」、「行近未設行車管制號誌之行人穿越道、醫院及學校等未依規定減速」，一般駕駛人1年達3次者、營業大型車職業駕駛人1年達2次者，納入矯正講習對象，即時矯正錯誤駕駛觀念。

重大違規再犯危害道路安全者，也將針對「講習再犯班及酒駕再犯班」，增加教育課程的內容及時數；另外吊銷駕照禁考3年以上之駕駛人，須強制完成駕訓課程，方能重新考照。

高齡換照制度方面，高齡者滿70歲後，於換照前由專業醫師評估體檢靈活機制、免費提供最新法規及安全教育課程，透過高齡換照分級關懷，提供長者免費教育訓練及危險感知體驗，70歲長者經過體格檢查合格後，即可換照使用到75歲；至於75歲長者則維持3年換照方式，但若有違規致肇事之長者，規劃自費至駕訓班完成實地訓練後才可換照。