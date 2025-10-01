　
政治

民眾黨公告首波議員提名　北市4選區各提1人、竹市東區2人香山1人

▲▼民眾黨主席黃國昌、秘書長周榆修、政策會執行長賴香伶出席中央委員會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲民眾黨主席黃國昌、秘書長周榆修、政策會執行長賴香伶出席中央委員會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

2026年地方選舉腳步接近，民眾黨中央委員會今（1日）公告民眾黨第一波直轄市及縣市議員提名區域，包括台北市第一選區北投士林、第二選區內湖南港、第四選區中山大同、第六選區大安文山，每一區提名一名；新竹市第一選區東區提名兩名、第五選區香山區提名一名。

黨主席黃國昌說，選舉決策委員會昨天召開第二次會議，中央委員會今決議公告民眾黨第一波2026年直轄市及縣市議員提名區域，包括台北市第一選區北投士林、第二選區內湖南港、第四選區中山大同、第六選區大安文山，每一區提名一名；新竹市第一選區東區提名兩名、第五選區香山區提名一名。

黃國昌說，今天在中央委員會報告完畢後，即日起開始公告，有5個工作日的時間、一直到10月9日為止；公告完後，會按部就班依照今年黨代表大會通過的提名條例，以及中央委員會通過的提名辦法程序進行。

黃國昌表示，2026年的提名作業，會透過先易後難，會機動性、分階段、分區逐步進行公告讓所有有志代表民眾黨參選地方選舉的黨公職都能知道，希望能吸引號召組織最優秀人才，最強團隊，一同面對2026年地方選舉選戰，讓更多優秀人才進入台灣公職，為地方鄉親服務。

民眾黨2026大選縣市議員

