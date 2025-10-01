超過10萬人次！賴清德感謝「鏟子超人」　「台灣不分黨派團結一起」

記者杜冠霖／台北報導

樺加沙颱風導致花蓮堰塞湖溢流潰壩，使得光復鄉災情慘重失。全台各界人士出錢、出物資協助救災外，更有來自各地的志工化身「鏟子超人」，前往當地協助災民剷除淤泥。據轉述，今（1日）民進黨中常會上，總統兼任民進黨主席賴清德致詞時提到，上周末的連假，光是光復車站三日進出就有10萬人次之多，也要再次提醒自發前往的志工，務必衡量自身能力及安全，特別是注意外傷感染。賴也提到，除了社會各界的支援，中央地方更要攜手同心，才能盡速讓災區回歸日常。

▲鏟子超人集結空拍畫面曝 。（圖／古哥空拍法人提供）



據轉述，民進黨中常會上，賴清德表示，首先，讓我們一起為在花蓮光復逝去的國人同胞哀悼，願亡者安息，也祝福傷者早日康復。這次的災情，除了造成國人傷亡外，大量的淤泥沖入社區跟部落，損壞家園，影響鄉親的日常生活。

賴清德指出，在這段期間，除了中央和各縣市的消防特搜、替代役男；國軍也多次增援，投入光復地區進行清運、搜救任務。關鍵基礎設施的同仁，也不眠不休的搶修，在上周末時，就已經完成水電、油氣的基本復原。整個台灣社會面對花蓮災情，都不分黨派、不分地域，緊緊團結在一起。社會各界有錢出錢、有力出力，發揮台灣人良善、熱情的力量，令人十分感動。

對於救災志工，賴清德提到，我們看到許許多多幫忙清除淤泥的「鏟子超人」、幫忙整理跟搬運物資的「理貨超人」、「機動超人」、協助烹飪煮飯的「義煮超人」，以及許許多多有專才投入的台灣人。謝謝各位超人，謝謝大家，大家真的都辛苦了。

賴清德透露，上周末的連假，光是光復車站三日進出就有10萬人次之多，我也要再次提醒自發前往的志工，務必衡量自身能力及安全，特別是注意外傷感染、也要補充水分，非常謝謝大家，也有許多外籍朋友自願到花蓮協助救災。

賴清德指出，也要感謝中央黨部，在災情發生後，在徐國勇秘書長領導之下，原民部及組織部同仁就奔赴花蓮，設置協助調度志工跟物資的前進指揮中心、以及物資站。民進黨原民部的谷暮·哈就主任，在災區進駐超過一周，協助原鄉的聯絡、清理與物資發送。

賴清德強調，接下來，仍有許多環境清理、復原重建的工作，讓我們大家繼續努力，以在中秋節前恢復災區鄉親的基本日常生活為目標。除了社會各界的支援，中央地方更要攜手同心，才能盡速讓災區回歸日常。