只查綠營遭批偏心　黃國昌嗆「給我當檢察總長就全面掃」：敢嗎？

▲民眾黨主席黃國昌、秘書長周榆修、政策會執行長賴香伶出席中央委員會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席黃國昌遭爆養狗仔跟監政敵風波延燒，綠營指黃過去也曾跟過前主席柯文哲。對此，黃國昌今（1日）說，民進黨最喜歡來找他，說柯文哲也怎樣、黃國昌不敢談柯，搞得他好像是中華民國檢察總長，所有犯罪、所有相關的弊案全部在他管轄中，如果有一件沒有去查就是他偏心，「你要課予我這樣的責任，我也OK，那你就給我當檢察總長，我就全面去掃，問題是你敢嗎？」

黃國昌今在記者會說，幫大家再複習一下整個八八會館事件，本於事實把脈絡講清楚，斷章取義、截取自己要用的東西，沒有證據，為了政治攻擊，即使是錯假新聞散佈也在所不惜，「反正就是潑糞，潑了就跑，假消息又怎麼樣？攻擊的目的已經達成」。

黃國昌表示，先潑髒水，大街罵人小巷道歉，罵人罵給5萬人聽、道歉時候2萬人聽到，還有3萬人沒聽到，這就是在政治上扮演媒體側翼的淨收益。

「我黃國昌很少拾人牙慧。」黃國昌說，人家去弄出來的東西在自己臉書大書特書，他從來不幹這種事，他會在臉書深入寫的東西一定是自己查的，這是他的原則。

談回八八會館，黃國昌說，真正有進出影帶的人只有住戶，「八八會館住了哪些媒體高層？媒體界的好朋友應該大家都知道了吧？」他說，拿到八八會館的東西後，很辛苦、要逐筆逐筆核對，要確定地點在哪裡、派人看內部擺設，確認後才出手。

黃國昌說，做這些事情辛苦得要死，有多少證據講多少話，結果一堆民進黨的側翼、名嘴、網軍來洗，說柯文哲也有去怎麼都不講？他直言，民進黨最喜歡來找他，說柯文哲也怎樣、黃國昌不敢談柯，因此那天會發文就是跟大家講，被點名的人各自都有去，柯文哲有去、卓榮泰有去、鄭文燦也有去，被點名的政治人物就自己出來講清楚。

黃國昌無奈說，自己當時是一介平民，搞得他好像是中華民國檢察總長，所有犯罪、所有相關的弊案全部在他管轄中，如果有一件沒有去查就是他偏心，「你要課予我這樣的責任，我也OK，那你就給我當檢察總長，我就全面去掃，問題是你敢嗎？」

黃國昌表示，那陣子被那些綠營網軍側翼名嘴煩得要死，說黃國昌不敢打柯文哲、黃國昌遇到柯文哲就軟、黃國昌雙標，一天到晚都是這些東西。為了回應這些留言才發了那個文，不然那個文哪是黃國昌揭露弊案的筆法？