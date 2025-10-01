如願擔任司法法制召委　翁曉玲好心情：努力推動公教年金提扣法案





▲國民黨立委翁曉玲今當選司法法制委員會召委。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

立法院今（1日）上午進行第11屆第4會期8個常設委員會共16名新任召集委員投票，其中司法法制委員會召委確定由國民黨立委翁曉玲、民進黨立委莊瑞雄擔任。翁曉玲表示，很榮幸接下這個重責大任，很多事情有關委員會召委的安排，都要等到最後由黨團來協商，所以很多委員會大概也都是昨天才確定誰是否接任召委，而她會努力推動公教人員年金提扣的法案。

上周傳出國民黨在司法法制委員會將推派立委吳宗憲擔任召委，讓上會期已有意擔任召委的翁曉玲頗有不滿。不過今召委選舉，確定由翁曉玲當選司法法制委員召委。對於得償所願當召委，心情如何？翁曉玲受訪說，很好啊，很榮幸接下這個重責大任。

針對先前傳出因國民黨團總召傅崐萁出手而無法當召委，是否不開心？翁曉玲回應，「沒有！」很多事情有關委員會召委的安排，都要等到最後由黨團來協商，所以很多委員會大概也都是昨天才確定誰是否接任召委。

至於有無安排哪些法案準備要修？翁曉玲說，先前黨團已經對外界說明，公教人員年金退改條例，這部分應該是這會期主要優先法案，該法案也是由司委會排審，所以她會努力推動公教人員年金提扣的法案。

翁曉玲中午則透過臉書表示，她榮幸擔任第4會期司法法制委員會召委，感謝黨團的信任與支持，將重任交付給她， 她會全力以赴，配合黨團運作推動優先法案及把關預算審查。

翁曉玲說，另一位司委會召委是莊瑞雄，「我們兩人將分週輪值主持會議。希望這個會期朝野兩黨委員合作愉快，多一點對話笑容，少一點對立衝突， 為維護全民福祉進最大的努力」。