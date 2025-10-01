黃國昌涉養狗仔「柯文哲也不放過」　王世堅嘆氣：世風日下

▲民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席黃國昌近日遭踢爆身兼「狗仔頭」，長期透過公益組織「吹哨者協會」，籌組跟拍團隊，專門跟監政敵，包含綠委王義川、政委張景森、陳時中、前民進黨秘書長林右昌、前民眾黨主席柯文哲。民進黨立委王世堅今（1日）受訪時忍不住嘆氣，「唉，世風日下」，黃國昌連尊師重道都不懂，這些當然需要他說明，但如果黃國昌都不針對問題回答，事實真相就越來越清楚，大家知道怎麼回事。

黃國昌近日遭踢爆身兼「狗仔頭」，長期透過公益組織「吹哨者協會」，籌組跟拍團隊，專門跟監政敵，包含綠委王義川、政委張景森、陳時中、前民進黨秘書長林右昌、前民眾黨主席柯文哲等人，菱傳媒社長陳申青昨於會中正式宣布「即日起停刊」，而同樣涉案的中央社記者、台北司法記者聯誼會會長謝幸恩日前宣布請辭。

對於黃國昌狗仔集團，王世堅坦言，他個人對這個事情全然不了解，但希望黃國昌勇敢面對，「你敢強烈質疑、挑戰別人，也要接受質疑跟挑戰，個人造業個人擔」，不過，黃國昌好像神隱好多天，這不像他過去為人處事風格。

王世堅認為，黃國昌既然敢挑戰別人，現在別人挑戰他，也應理當接受、坦然面對。但事實真相如何自己真的完全不了解，對這種事情也沒什麼興趣。

至於狗仔集團偷拍名單中甚至包含柯文哲？王世堅先嘆口氣並表示，唉，世風日下，黃國昌居然連尊師重道都不懂，很多書都要重新好好讀，他拍誰我們都沒什麼意見，如果拍自己的老師、口口聲聲要維護的柯文哲主席，「社會看得很清楚」。

王世堅強調，這些當然需要黃國昌說明，現在只有看到一些報導，事實真相還不曉得。但如果黃國昌都不針對問題回答，事實真相就越來越清楚，大家知道是怎麼回事。