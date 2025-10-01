提劉兆玄因88水災下台　王鴻薇：卓榮泰多有自信才無人負責？





▲國民黨立委王鴻薇。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

強颱樺加沙讓花蓮馬太鞍溪上游的堰塞湖溢流，滾滾泥流淹蓋光復鄉市區多處，目前已知釀18死，行政院長卓榮泰昨在立法院施政報告時表示，除全力協助災區復原外，也將展開必要的檢討與究責。對此，國民黨立委王鴻薇今（1日）表示，但問題是，堰塞湖在台灣不是第一次發生，卓榮泰上任一年多了，歷任閣揆前輩們的經驗都沒在看？檢討和究責要從何做起？前行政院長劉兆玄內閣因莫拉克風災負政治責任而總辭，請問卓榮泰內閣到底是多有自信，才能如此穩如泰山，無人負責？

王鴻薇今天在臉書指出，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，卓榮泰9月30日到立法院施政報告時表示，除全力協助災區復原外，「必要的檢討、究責也將展開」。但問題是，堰塞湖在台灣不是第一次發生，卓榮泰上任一年多了，歷任閣揆前輩們的經驗都沒在看？檢討和究責要從何做起？

王鴻薇說，不管是921地震造成的草嶺堰塞湖、莫拉克颱風的旗山溪堰塞湖、和社溪堰塞湖，都在1個月左右的時間內就做出緊急處置。但是，馬太鞍溪堰塞湖在發現的第37天，農業部才成立3個專案小組，卻都還停留在評估、研擬階段，明明現在有高科技和前人經驗，處理方式和進度卻不如20多年前。

王鴻薇表示，況且，農業部林業保育署在106年就已經有頒定《國有林地堰塞湖應變標準作業程序》，依照災害發生前的狀況，應該是已經確認堰塞湖存在，在「緊急應變階段」中實施適當之緊急減災工程，但是相關單位有做任何減災工程嗎？沒有！這已經不只是程序疏失，更是制度失能，AI行動內閣儼然已經成為韌性破功內閣。

王鴻薇說，說到檢討和究責，過去扁政府任內首任行政院副院長游錫堃，就因為八掌溪事件，代行政院長唐飛辭職負起政治責任；莫拉克風災馬政府時劉兆玄內閣負政治責任於同年9月初宣布總辭。然而賴政府卓榮泰內閣，從去年至今，發生了不少重大的民生、天災問題，卻只有大罷免大失敗才更換幾位內閣成員，請問卓榮泰內閣到底是多有自信，才能如此穩如泰山，無人負責？