王世堅：相信台南公平公正初選下　「陳亭妃一定會勝出」

記者杜冠霖／台北報導

民進黨立法院黨團近日群組對話流出，讓綠委人人自危，而有網友質疑是綠委陳亭妃、王世堅流出對話。對此，王世堅今（1日）受訪時痛批，這些鼠輩只敢在網路上放小道消息、講有的沒的，攻擊陳亭妃、攻擊我，只是在我們身上添加徽章。媒體追問，是否有人害怕王世堅選台北市長、陳亭妃選台南市長才放此消息？王世堅強調，我沒有（要選），而陳亭妃確定要選台南市長，對她非常有信心，相信公平公正初選下，陳亭妃一定會勝出。

對於跟陳亭妃2人被點名外洩群組截圖，王世堅痛批，這很無聊，「我王世堅什麼樣的家庭出身？他們先去看清楚我為何踏入政治，不用質疑我這個部分，講話的人、質疑的人我隨時都願意挑戰，來當面講，到底是怎麼樣會有這樣的想法？」陳亭妃更是如此，這些鼠輩之流留言攻擊，攻擊陳亭妃、攻擊我，只是在我們身上添加徽章。

王世堅直言，這些鼠輩只敢在網路上放小道消息、講有的沒的，民進黨傳統，請看清楚，從黨外一路走來獲得社會肯定支持、快速成長，在於民進黨廣納社會聲音由下而上，形成一股台灣生命力的代表，是因為這樣成長茁壯。

王世堅強調，手段跟目的不能搞混，要改革、進步是手段，目的要讓社會更安定、人民可以過得更好，他們千萬不要搞混了，要把力氣用在對的地方、勇於提出建言。

王世堅表示，「我王世堅絕對不當合音天使」，適當場合說該說的話、提出忠言，如果這樣也不行，真的很莫名其妙，「我王世堅不像那些鼠輩，我跟陳亭妃一向光明磊落，不幹那種鳥事」。

有媒體追問，是否有人害怕王世堅選台北市長、陳亭妃選台南市長才放此消息？王世堅強調，「我沒有（要選），而陳亭妃確定要選台南市長，我對她非常有信心，相信公平公正初選下，陳亭妃一定會勝出」。

王世堅強調，自己個人完全沒有參選意圖，完完全全沒有，能夠回到立法院為國家社會說點話、做點事，已經心滿意足，這是他從政最大心願。