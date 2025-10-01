快訊／吳思瑤接任民進黨政策會執行長　3工作優先推動

▲民進黨立委吳思瑤。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

大罷免落幕後，民進黨團爆發幹部請辭潮，立委王義川也辭去政策會執行長一職，懸缺至今，而今（1日）總統兼任民進黨主席賴清德宣布，由綠委吳思瑤接任民進黨政策會執行長，吳思瑤受訪時表示，政策部門應該協助行政部門，把今年預算亮點跟國人闡述、爭取跨黨派支持，政策會執行長的工作，就是產出政策、溝通政策、協助推動優先法案。

今日民進黨中常會上，賴清德宣布，王義川已請辭政策會執行長一職，新任執行長，特別邀請吳思瑤委員接任。同時也感謝王義川，為黨部所做的努力與付出。吳思瑤執行長，除了深知地方民意需求，也非常了解國會議事運作，一直是行政、立法部門的溝通橋梁。期許她能襄助徐國勇秘書長，跟行政、立法部門、地方黨部的溝通，精準掌握輿論議題，快速反映人民生活所需。

吳思瑤受訪時表示，大家午安，我有一個新的身分，賴清德主席已經宣布，由我接任民進黨政策會執行長，從幹事長到政策會執行長，雖然職務有調整，但相關業務、政策，都能利用過去國會經驗，持續幫黨的政策產出、更貼近人民需求，換位子一樣苦命，請大家多多指導。

吳思瑤指出，因應立法院新會期開始，行政部門已經端出優先法案，政策會平台也協助行政、立法在優先法案的闡述跟品質提升，任何法案都是透過溝通對話、多元審視，讓法案內容更精實，在優先法案推動上幫行政院一把，也善用擔任幹事長經驗，讓行政立法步調更團結，在法案上去異求同。

至於接下來優先法案部分，吳思瑤表示，這會期是預算會期，中央政府總預算編列明年很困難，畢竟諸多法案，如財劃法等的影響，中央財源確實較為拮据，但照顧人民不能偏廢，政策部門應該協助行政部門，把今年預算亮點跟國人闡述、爭取跨黨派支持。

吳思瑤強調，預算不分顏色、預算就是民生，希望今年審議預算時能凸顯亮點，大家基於照顧人民立場，不要再發生去年度總預算之亂，政策會執行長的工作就是產出政策、溝通政策、協助推動優先法案、把政策亮點跟國人報告。