市長初選在即仍出任召委　陳亭妃：顧好台南災後重建預算最重要

▲民進黨立委陳亭妃。（圖／立委陳亭妃國會辦公室提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

立法院8個常設委員會今（1日）皆以推舉方式選出委員會召委，其中，出任經濟委員會召委的民進黨立委陳亭妃儘管即將於今年年底前或明年初面臨黨內2026年台南市長初選，仍堅持擔任召委一職，她強調，「目前幫忙顧好台南的災後重建預算最為重要」。

由於民進黨2026年縣市長提名在即，這個會期多數有意爭取地方首長大位的黨內立委，陸續減少立法院工作而投入地方競選行程，但陳亭妃卻絲毫未減少立法院工作，除了已連續數個會期擔任經濟委員會政策小組召集人外，本會期更出任經濟委員會召委。

陳亭妃表示，雖然剩最後3個月即將進入初選，但台南經過丹娜絲颱風後受創嚴重，其重建及復原都需要相當的時間及經費，因此，「這3個月更重要的是要幫台南顧好重建的經費」。

她強調，無論是才通過的「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算」或接下來擬審查的「115年中央政府總預算案」，對於台南的災後重建而言動輒得咎，而擔任召委確保「可以顧好預算、爭取更多經費幫忙台南災後重建」。

至於龐大的立法院工作量是否會影響未來的初選步調？陳亭妃認為，自己已在台南市37區「用了比別人更多的時間、體力、精力」，準備8年、蹲點8年、服務8年，而如今自己心心念念的，莫過於盡快協助台南災後復原、家園重建，並為所有台南市民爭取預算、守護預算。