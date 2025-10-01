民進黨選對會盤點22縣市潛在人選　拍板徵召區「遺珠條款」開放報名

▲民進黨發言人吳崢受訪。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（1日）召開選對會，討論各選區狀況，會中盤點22縣市潛在人選，並拍板徵召區採用「遺珠條款」，開放有意爭取提名者報名。民進黨發言人吳崢會後受訪時表示，今天選對會針對每個選區的狀況廣泛討論，回報潛在人選的狀況，每個選區都盤點完成，不論是否要辦理初選，時程、人選都會加速進行。

至於時程部分，吳崢回應，選對會內部達成高度共識，接下來作業安排上阻力很小，包含初選縣市辦理、沒有初選的縣市也會公告時間段，讓有意爭取提名者表達意願，整體從速進行。

對於選對會討論過程，與會人士表示，距離上次選對會已經兩個禮拜，委員們這兩個禮拜走訪地方、了解基層並回報，各選區是否辦初選已經掌握蠻完整、對各地狀況有高度共識，提名作業應該可以很順暢完成，還是上次講的大原則，就是農曆年前，朝向盡速處理方向辦理。

與會人士透露，今天比較特別的就是，「初選區」到時候會有流程開放報名，至於「徵召區」部分，假如一個縣市有三個有力人選想爭取，或許還有很適合的人未公開表態，為了避免遺珠之憾，徵召區也有一個表達意願的時間段，可以跟選對會、秘書長表達想要爭取提名的意願，避免有人沒被調查到。

與會人士表示，之後還要報請中執會通過，任何縣市都一樣，初選縣市只有台南、高雄、嘉義縣，其他區域都要徵召，選對會可以盤點想選的人，但大家也都是看新聞，要是有人想選卻剛好沒被看到，所以沒被討論到，所以之後會有一個讓大家表達意願的時間段。

與會人士指出，之後會有比較完整的報名方式，打電話給秘書長、送件到黨部都可以，今天各區狀況都有盤點，就按各自責任區運作。