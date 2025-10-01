　
生活

公費流感疫苗開打！學校註明「非高端」　南投衛生局回應了

▲高端流感疫苗。（圖／資料照，記者洪巧藍攝）

▲高端流感疫苗。（圖／ETtoday資料照，記者洪巧藍攝）

記者高堂堯／南投報導

公費流感及新冠(LP.8.1)疫苗於今日同步開打，流感疫苗方面提供包括高端在內的五種廠牌，不過卻傳出長期因許多家長不信任高端廠牌，導致有基層學校在調查單上註明「不是高端」提升學生施打意願；南投縣衛生局今（1日）提醒，所有廠牌疫苗皆經國家核可，民眾不用刻意挑選。

南投縣衛生局今日辦理「左流感右新冠，接種疫苗我尚讚」疫苗接種記者會，副縣長王瑞德、南投市張嘉哲、縣府衛生局長陳南松和副局長陳淑怡、縣議員林儒暘和服務處秘書許志輝、立委游顥服務處副主任李興昌、縣議員宋懷琳辦事處主任廖國清等都出席響應，全縣各鄉鎮衛生所一早也都湧入長者排隊接種。

▲▼10月1日起公費流感及新冠(LP.8.1)疫苗分2階段開打。（圖／竹山秀傳醫院提供）

▲▼10月1日起公費流感及新冠(LP.8.1)疫苗分2階段開打。（圖／竹山秀傳醫院提供）

▲10月1日起公費流感及新冠(LP.8.1)疫苗分2階段開打。（圖／南投縣政府、衛福部南投醫院、竹山秀傳醫院提供）

王瑞德表示，流感疫苗今年提供國光、賽諾菲、東洋、高端、葛蘭素史克五種廠牌疫苗，其中國光和高端提供3歲以上民眾接種，其他廠牌供6個月以上民眾接種，各單位將依照流感疫苗到貨順序施打，民眾無法挑選廠牌；不過為保障民眾知的權利，各合約院所配合衛生局規劃在門診、校園、社區設站時，皆於明顯處（門口、掛號區等）公告「當日接種疫苗廠牌」。

▲▼南投市衛生所於門口公告當日接種疫苗廠牌。（圖／記者高堂堯攝）

▲▼南投市衛生所於門口公告當日接種疫苗廠牌。（圖／記者高堂堯攝）

▲南投市衛生所於門口公告當日接種疫苗廠牌。（圖／記者高堂堯攝）

另針對學生家長普遍對高端疫苗存有疑慮、學校端也多所反映，衛生局表示經評估後，提供校園使用的部分將儘量配送國光疫苗，但仍強調每劑公費疫苗不分廠牌，全數都經國家認證核可、合格有效，也呼籲民眾只要符合接種條件就要施打，莫因挑選廠牌而錯失提升身體保護力的機會。

▲10月1日起公費流感及新冠(LP.8.1)疫苗分2階段開打。（圖／南投縣衛生局提供）

▲公費流感及新冠(LP.8.1)疫苗即日起分2階段開打。（圖／南投縣衛生局提供）

陳南松說明，今年提供之公費流感疫苗是依世界衛生組織選株結果，採用三價流感疫苗，包含2種A型（H1N1及H3N2）及1種B型（Victoria）不活化病毒株；另新冠疫情依目前監測資料，預估今年流行變異株將為LP.8.1系列，因此新一季公費新冠疫苗採LP.8.1疫苗株為優先，並儲備不同製程疫苗，以提供給不適合接種mRNA疫苗之民眾。

王瑞德表示，今年縣府共採購13萬7000 劑公費三價流感疫苗，並依接種對象分兩階段開打：第1階段10月1日起，接種對象包括65歲以上長者、55歲以上原住民、孕婦、未滿6個月嬰兒之父母、醫事及衛生防疫相關人員、機構受照顧者及工作人員、罕見疾病、重大傷病、6個月以上至國小入學前幼兒、幼兒園及托育機構人員等對象，其中針對國小至高中職/五專一至三年級學生，則安排專業且服務品質優良之合約院所入校進行接種服務；第2階段自11月1日起，擴大納入50至64歲無高風險慢性病成人接種。

陳南松提醒，今年新冠疫苗接種對象為65歲以上長者及滿6個月至未滿6歲幼兒等，籲請符合兩種疫苗接種條件者，可同時接種於身體不同部位，也可間隔任何時間接種；長者及高風險族群應儘速前往接種，如有流感疫苗和防治相關疑問，可逕洽全縣100家流感合約院所預約，或至衛生局網站查詢，亦可撥打免付費防疫專線1922及該縣防疫專線049-2220904洽詢。

