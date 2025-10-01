菲律賓昨晚6.9強震　氣象署揭成因：全球地震風險最高區域

▲菲律賓宿霧（Cebu）外海9月30日晚間發生規模6.9強震。（圖／取自美國地質調查所（USGS）網站）



記者周湘芸／台北報導

菲律賓宿霧（Cebu）外海9月30日晚間發生規模6.9強震。我國中央氣象署地震測報中心表示，菲律賓海板塊以每年100至107毫米的速度隱沒至巽他板塊，引發大量地震，使該區成為全球地震風險最高的區域之一，此次對台灣無直接影響。

氣象署指出，依據美國地質調查所（USGS）公告資訊，台灣時間9月30日晚間9時59分，在菲律賓宿霧島卡拉佩（Calape）東南東方11公里處發生規模6.9強震，震源深度10公里，震央位於北緯11.151度、東經124.138度。強震發生後，周邊地區陸續發生1起規模5.2地震以及3起規模5.0地震，太平洋海嘯警報中心研判無海嘯威脅。

氣象署表示，菲律賓的地震主要由菲律賓海板塊與巽他板塊形成的斜向聚合帶引起。這條高度活躍的聚合邊界沿著菲律賓群島兩側延伸，從北方的呂宋島一直到南方的西里伯斯群島，且東、西兩側皆存在方向相反的隱沒系統。

氣象署指出，在東側，菲律賓海板塊以每年100至107毫米的速度朝西北方向隱沒至巽他板塊之下，引發大量地震，使該地區成為全球地震風險最高的區域之一。

氣象署表示，此次地震對台灣無直接影響，民眾無須驚慌，若已赴或近期規劃前往相關地區的國人，要留意自身安全，並隨時注意最新資訊。