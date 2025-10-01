菲6.9強震釀逾30死！宿霧宣布「全面停課」　官方警告恐有餘震

記者張方瑀／綜合報導

菲律賓宿霧（Cebu）外海9月30日晚間發生規模6.9強震，震央位於博戈市（Bogo City）東北方21公里處，震源深度僅5公里，屬於淺層地震。強烈搖晃造成當地嚴重災情，截至1日清晨，死亡人數已突破30人，數十人受傷，災情持續擴大。

▲菲律賓宿霧（Cebu）外海9月30日晚間發生規模6.9強震。（圖／路透）



菲律賓火山暨地震研究所（Phivolcs）表示，這起地震原先測得規模為6.7，稍後上修至6.9。博戈市已有27人死亡，聖雷米吉奧鎮（San Remigio）再傳5人罹難，其中包含正在體育館打球的消防局與海岸防衛隊成員，場館倒塌後仍有人受困等待救援。另有一名10歲男童遭瓦礫壓住不幸喪生。

宿霧省資訊中心發言人歐容（Ainjeliz Orong）透露，已有37人受傷送醫，醫療單位正持續收治病患。菲律賓火山暨地震研究所提醒，強震後恐有餘震，建物也可能進一步損毀，並警告可能出現「小規模海面異常」，呼籲宿霧、雷伊泰（Leyte）、比利蘭（Biliran）沿岸居民遠離海邊，不要靠近海岸。

▲▼菲律賓強震已造成超過30人死亡。（圖／達志影像／美聯社）



宿霧市長阿奇巴爾（Nestor Archival）宣布，10月1日全市停課，以利全面檢查政府建物安全，並要求私人業者與大樓管理方立刻進行檢查，避免災情擴大。

地方災防單位指出，博戈市、聖雷米吉奧和達安班塔延（Daanbantayan）出現通訊與電力中斷，部分道路無法通行。宿霧省長巴里庫阿特羅（Pamela Baricuatro）透過社群平台呼籲居民保持冷靜，盡快移往空曠地區，隨時注意餘震。

宿霧總教區大主教尤伊（Albert Uy）也下令暫停在教堂舉行彌撒，直至確認安全無虞，因多座教堂傳出倒塌或受損。菲律賓海岸防衛隊則進入高度戒備，動員搜救犬與快速反應部隊投入災後應對。

目前，醫院已啟動創傷醫療團隊支援，救援行動仍在持續，當局呼籲民眾提高警覺、避免靠近危險建物。