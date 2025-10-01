菲律賓規模6.9強震！體育館倒塌釀20死37傷　宿霧多地災情慘重

記者張方瑀／綜合報導

菲律賓中部宿霧省（Cebu）30日晚間發生規模6.9強震，強烈搖晃造成建築物倒塌、道路橋樑毀損。當局證實，至少20人死亡、37人受傷，死者當中包括海岸防衛隊成員與消防員，當地政府宣布進入災難狀態，並展開全面救援。

根據CNN、《紐約時報》報導，菲律賓火山暨地震研究所（Phivolcs）表示，地震在當地時間晚間10時前發生，震央位於菲律賓巴隆蓬（Palompon）以西，震源深度僅約10公里，靠近宿霧省（Cebu province）的博戈市（Bogo），隨後還伴隨數次餘震。宿霧人口超過320萬，災情遍及多個城鎮。

▲地震傷者在宿霧省立醫院薄荷市分院（Cebu Provincial Hospital Bogo City）外等候。（圖／達志影像／美聯社）



宿霧省發言人德拉托雷－奧容（Ainjeliz de la Torre-Orong）指出，目前已確認20人喪生、37人受傷，至少4棟建築倒塌、3棟政府大樓受損，6座橋梁與1條道路無法通行。她強調，省長巴里庫阿特羅（Pam Baricuatro）已下令立刻送出飲用水與藥品等物資，並派遣機具清理道路，協助救援。

南科塔巴托省（South Cotabato）官員也宣布，將派遣醫療團隊與物資支援宿霧。

在聖雷米吉奧鎮（San Remigio），警局代理局長拉尤格上尉（Capt. Jan Ace Elcid Layug）表示，當地有5人死亡，其中4人在一場籃球比賽中，體育館因地震倒塌被壓罹難，分別是1名消防局人員和3名菲律賓海岸防衛隊（Philippine Coast Guard）成員，還有另1名孩童被困在瓦礫堆中喪生。

聖雷米吉奧鎮當地官員宣布，將進入「災難狀態」（state of calamity），以利動員更多資源協助災民。

▲宿霧聖塔羅莎德利馬主教座堂部分石造建物已坍塌成瓦礫。（圖／翻攝自Facebook）



宿霧當局同時宣布，全省學校與政府機構1日起停課停班，進行安全檢查。宿霧總教區（Archdiocese of Cebu）則提醒，教堂建築受創嚴重，暫時不得舉行彌撒。臉書粉專「宿霧聖塔羅莎德利馬主教座堂」（Archdiocesan Shrine of Santa Rosa de Lima in Cebu）發布的照片顯示，部分石造建物已坍塌成瓦礫。

A strong magnitude 6.9 earthquake hit Bantayan Island, Philippines, affecting the St. Peter and Paul the Apostle Parish Church in Bantayan town. pic.twitter.com/dYPAq3vGxl — Weather Monitor (@WeatherMonitors) September 30, 2025

地方媒體畫面顯示，多間速食店、公寓大樓也傳出毀損。地震後一度傳出「小規模海面異常」警告，要求民眾遠離海岸，不過隨後警報解除。

菲律賓位處環太平洋火山帶，地震頻繁。去年11月，南部發生規模6.7強震，造成至少7死、數百人傷；去年7月北部則發生規模7強震，奪走至少4條人命。2019年南部也曾出現多起強震，其中規模6.9地震造成至少2人死亡。