菲律賓宿霧6.9強震！　選美現場「驚險狂晃」影片曝

▲▼菲律賓強震。（圖／翻攝X）

▲菲律賓強震當時有直播主正在直播。（圖／翻攝X）

記者葉國吏／綜合報導　

台灣時間30日晚間9時59分，菲律賓宿霧省附近海域發生規模6.7地震，震源深度10公里，當局上修至6.9規模。地震導致社交場合民眾驚慌逃生，畫面在網路平台掀起討論。

根據菲律賓火山暨地震研究所（PHIVOLCS）資料，宿霧市及萊特省維亞巴震度達6級，宿霧聖費爾南多市及北薩馬省勞昂鎮分別觀測到3級及2級震度。雖然目前尚無重大災情回報，但當局已呼籲民眾保持警惕，並留意可能的餘震及衍生災害。

地震當時的驚恐場面在網路平台X瘋傳。一段影片顯示選美會現場因地震瞬間尖叫四起，台上穿高跟鞋的女子在旁人攙扶下急忙避險。另一段影片則拍到白人虛擬幣網紅Sam Pepper正進行直播時錄得地震來襲。

此外，一名身在薄荷島的中國大陸遊客在微博發文分享驚險經歷。他描述在便利店買水時突然停電，隨即感受到強烈震動，驚覺地震來襲。劫後餘生的他看到大批民眾湧上街頭避險，街道上車輛緩慢移動，許多人拿著手機拍攝或聯絡親友。震央附近的薄荷島及萊特島居民表現出明顯的驚恐情緒，地震所帶來的影響深刻且廣泛。

09/29 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

地震

