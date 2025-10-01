　
地方 地方焦點

青春樂響頌雙十　屏東南榮國中行進管樂團首登國慶舞臺

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣南榮國中行進管樂團，是國慶表演史上第一個受邀的國中學校團體，學校將以「南境樂響頌雙十；榮耀國慶舞青春」為節目，設計包含管樂、舞蹈與旗舞等表演內容，向全國展現屏東南境學子的澎湃樂音與青春風采。

南榮國中管樂團成立於民國87年9月，歷年在全國學生音樂比賽中屢獲特優殊榮，也是高屏地區唯一仍持續發展的國中行進樂隊。本次演出由吳淑惠校長領軍，特別邀請前海軍樂隊大隊長莊峰武老師擔任指揮，並由專業師資團隊協同指導，共有105位學生參與。

藝術總監徐雅玫提到，首次受邀國慶演出，她感到驚訝又充滿挑戰，尤其多數學生僅半年訓練，就將登場，她特別感謝師生與家長支持。本次演出以「慶典」為主題，學生的整齊隊形與豐富視覺效果傳達對土地的熱愛，亦展現屏東物產與多元文化，期盼學生們在國慶舞臺留下最完美的身影。

南榮國中校長吳淑惠表示，能帶領學生登上國慶舞臺，是學校藝術教育推展的重要里程碑。學生努力兼顧課業與訓練，用汗水與毅力換來今日的榮譽，他們不只是為南榮爭光，也是為屏東、為臺灣展現青春力量，將屏東南境的熱情傳遞至全國，也為國家生日增添亮麗色彩。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

