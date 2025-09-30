　
政治

國慶焰火40分鐘放4.2萬發　許淑華：遊客開車這兩地「想停哪都可」

▲南投縣長許淑華30日出席國慶大會記者會。（圖／記者徐文彬攝）

▲南投縣長許淑華30日出席國慶大會記者會。（圖／記者徐文彬攝）

記者蘇晏男／台北報導

雙十國慶將登場，10月9日的國慶晚會在台中市登場，國慶焰火大會則由南投縣府舉辦。南投縣長許淑華今（30日）表示，這是南投建縣以來第一次爭取到國慶焰火，且本預計釋放3.2萬多發，但後來決定加碼到4.3萬多發，是十年來最大規模，而活動表演會有40分鐘，分為12個主題；另交通上除有6條線的接駁車外，南投、草屯腹地都開放讓所有外來遊客開車來停，「你想停哪個地方都可以停」。

國慶大會記者會30日上午在立法院舉辦，韓國瑜、南投縣長許淑華、國民黨立委游顥、馬文君、洪孟楷等蒞臨。許淑華致詞表示，韓國瑜提到這是南投建縣以來第一次爭取到國慶焰火，當時韓向她提到給南投辦好不好，她思考一下，認為南投在交通腹地確實沒有非常大空間，一年只一天要能疏散20幾萬人潮確實是很大壓力，但又想到可以這麼多人進到南投，「我要把短版變長版」，每年在十月南投會舉辦世界茶葉博覽會，就把活動結合，在南投市舉辦，藉此可以行銷南投各種活動。

許淑華說，今年焰火在韓國瑜、慶籌會、軍備局協助下，本預計釋放3.2萬多發，但軍備局跟所有長官決定加碼到4.3萬多發，是十年來最大規模，而活動表演會有40分鐘，分為12個主題，同時今年新創「七彩水墨焰火」；另交通是最為重要功課，活動分為6線接駁，除南投市外，草屯、名間鄉都有接駁車，當天可以疏散三萬多名遊客。

許淑華也說，南投、草屯腹地都開放讓所有外來遊客開車來停，「你想停哪個地方都可以停」，變成非常大停車場，也鼓勵南投縣鄉親在另外規劃的兩個高處觀賞點，盡量把空間讓給外來遊客。

國慶大會規畫曝！國際賽金獎得主領唱國歌　韓國瑜：對國家誠摯敬意

國慶大會規畫曝！國際賽金獎得主領唱國歌　韓國瑜：對國家誠摯敬意

中秋國慶雙節同慶南瀛天文館優惠活動開跑

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」
花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

