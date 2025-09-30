國慶大會規畫曝！國際賽金獎得主領唱國歌　韓國瑜：對國家誠摯敬意

▲立法院長韓國瑜30日主持國慶大會記者。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者蘇晏男／台北報導

雙十國慶將登場，10月9日的國慶晚會在台中市登場，國慶焰火大會則由南投縣府舉辦；至於國慶大會規劃，表演單位除國防部聯合樂儀隊外，還有6所學校、4個藝文團體，其中包括邀請榮獲2023波蘭克拉科夫合唱大賽金獎的彰化縣大村國小合唱團等領唱國歌。慶籌會主委韓國瑜今（30日）表示，今年以來台灣內外充滿各種挑戰，經濟上有美關稅壓力，政治上有大罷免引起的衝突對立，期盼所有風波能漸漸平息，所以今年主題依然簡單、有力、直白。

國慶大會記者會30日上午在立法院舉辦，韓國瑜、南投縣長許淑華、國民黨立委游顥、馬文君、洪孟楷等蒞臨。韓國瑜致詞先表示，上週樺加沙颱風襲擊後，花蓮地區民眾飽受各種苦痛，慶籌會所有同仁向花蓮受災所有同胞朋友致上最高哀悼之意，也希望受傷民眾早日康復，往生者能安息，對於花蓮災後重建，也希望大家一起來幫助花蓮鄉親共度難關，讓花蓮受傷的土地跟人民，帶來溫暖與幫助之情，祈禱上天，天佑台灣，天佑花蓮。

接著，韓國瑜以慶籌會主委身分報告國慶系列活動。韓國瑜指出，睽違8年再度移師台中舉辦國慶晚會，而雙十當天有國慶大會，以及南投縣政府有縣制以來第一次舉辦的國家級國慶焰火。國慶是他印象中除春節外最鮮明、最熱鬧跟喜悅的日子，是中華民國生日，大家小巷都是國旗飄揚，就像自己家辦喜事一樣，很多國慶閱兵、學生與社會各界團體精采表演，成為國慶嘉年華。

韓國瑜說，今年在台中、南投有精彩晚會跟煙火，這些美好成果的呈現，是對國家最誠摯謝禮與敬意，表示向歷史致敬、對未來祝福的設計，相信大家可以延續過去國慶日家家戶戶懸掛國旗，迎接國慶傳統之情。

韓國瑜強調，今年以來大家「有心之士，莫不擔憂」，台灣內外充滿各種挑戰，經濟上有美關稅壓力，政治上有大罷免引起的衝突對立，讓台灣人心難安，也期盼所有風波能漸漸平息，對浮躁人心像悶日天氣後，一場大雨終於能回歸平靜；所以今年主題依然簡單、有力、直白，希望所有同胞不分海內外，大家能化解分歧意見，始終台灣這條大船上風雨同舟，同舟一命。

韓國瑜也說，再次邀請所有海內外僑胞，大家一起接隊，踴躍參加中華民國國慶，相信所有台灣同胞看到海外回來台胞，一定非常非常開心，「讓我們一起高呼，中華民國生日快樂」。

針對雙十當天在總統府前廣場舉辦的國慶大會規劃，慶籌會大會處執行副處長羅正杰指出，活動區分序幕暖場、大會典禮及主題表演三階段，預計邀請1萬名貴賓並致贈國慶禮品，而表演單位除國防部聯合樂儀隊外，還有6所學校、4個藝文團體，學制上包含國小、國中、高中職及大學，年齡層上，最小有8歲，最年長82歲，可以展現活動不同風貌。

羅正杰說，序幕暖場第一個表演節目由「台灣太鼓協會」開場，再來是國防部聯合樂隊、國防部示範樂隊，緊接著由台中市私立新民高中融合現代文化展現美妙舞蹈、屏東縣南榮國中行進管樂團隊融合管樂、打擊與街舞等的表演，最後由新北市莊敬高職結合街舞、旗隊、儀隊與鼓號樂隊，打造層層遞進的視覺饗宴。

在慶祝大會階段，羅正杰表示，邀請榮獲2023波蘭克拉科夫合唱大賽金獎的彰化縣大村國小合唱團，來搭配新住民代表與社會團體、公益貢獻金質獎團體共同領唱國歌，並由陸軍航特部直升機懸掛巨幅國旗通過會場上空；國慶禮讚階段，由「唐寶寶大器樂團」吹奏陶笛樂曲，搭配大村國小的歌聲與舞蹈來溫暖現場來賓，同時增添國慶大會光彩。

至於主題表演階段，羅正杰指出，首先由新北市警察局騎警隊、憲兵快反連車隊帶領今年創下佳績的運動選手遊行車隊進場，成員包括世大運、世運代表隊、世界次青少棒錦標賽冠軍的台中市中山國中棒球隊、世界少棒錦標賽冠軍的台北市立東園國小少棒隊，接著由美和科技大學雄鷹儀隊結合海軍陸戰隊儀隊展開表演，客委會則透過多重表演，詮釋客家女性生命歷程與文化韌性，而屏東原鄉部落青年會與「娜麓灣樂舞劇團」以劇場化演出方式，讓觀眾理解和平共生與信任底蘊。

羅正杰續指，壓軸演出的是由桃園市啟英高中、桃園市府教育局春暉志工，跨世代同台登場，透過不同世代交替演出，展現國家不斷前行永續發展；最後由空軍雷虎小組駕駛勇鷹高教機，以五機編隊隊形噴放彩煙，通過觀禮台上空，慶祝中華民國114年生日快樂，畫下圓滿句點。