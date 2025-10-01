　
北捷被踹婦起底是「中研院傳說婆婆」　律師曝男子高風險

記者黃翊婷／綜合報導

一名婦人近日搭乘台北捷運時，與坐在優先席上的年輕男子發生口角，結果遭一腳踹倒，事後婦人又被爆料是「中研院名人」，引發社會大眾正反意見討論。「黑心律師」楊律師提醒，即使婦人有黑歷史，也不可以用力踹老人家，否則恐怕會構成傷害罪；另一名律師王至德也表示，如果婦人因此受傷，男乘客可能需要道歉、賠償，甚至面臨傷害罪前科。

▲▼台北捷運年輕人與老婦衝突，北市捷運警察要辦了。（圖／翻攝自Threads＠queen7_910）

▲婦人與男乘客在台北捷運上發生衝突，引發社會大眾關注。（圖／翻攝自Threads＠queen7_910）

白髮婦人在台北捷運逼讓座，遭年輕男乘客一腳踹飛的事件，相關影片在網路上瘋傳，有其他網友聲稱，也曾遭到同一名婦人騷擾。就連台大地理系教授洪廣冀也在臉書發文表示，該名婦人是中研院研討會的「傳說人物」，她會拿資料、吃茶點，甚至舉手發言；見過這位婦人的網友們紛紛留言說道，「原來是她喔，我也被她纏過，有在中研院辦過會的都有經驗」、「當年我們給她一個比較正向的外號：研討會達人」。

▲▼交通部今公布「優先席」統一圖示。（圖／交通部提供）

▲捷運車廂內的博愛座已更名優先席。（圖／交通部提供）

然而，對於網路風向幾乎一面倒力挺男乘客的狀況，「黑心律師」楊律師昨日（9月30日）在臉書逆風發文提醒，「即使博愛座（優先席）有空位，我寧願站在博愛座前，因為我知道有人比我更需要」，而且不論怎麼爭吵，即使老人有黑歷史，也不可以用力踹老人，看到網路風向許多人力挺男乘客，他決定冒著被罵的風險，逆風發文提醒大家。

隨即有網友留言表示，該名婦人是慣犯，況且當時車上明明還有其他座位可以坐，婦人明顯是找碴。楊律師也回應道，婦人和男乘客的行為都不妥當，目前看來男乘客的行為可能會構成傷害罪，「萬一老人掛了，至少會構成傷害致死罪，即使站在年輕人那邊，為了他的大好前程，仍應勸阻這種超高風險的行為。」

即使博愛座有空位，我寧願站在博愛座前，因為我知道有人比我更需要。此外，再怎麼爭吵，即使老人有黑歷史，也不可以用力踹老人。看到臉書一大堆人力挺踹老人的年輕人，冒著被罵的風險，逆風貼文

楊律師發佈於 2025年9月30日 星期二

律師王至德也在臉書發文表示，從法律角度來看，婦人的攻擊行為微弱，男乘客的踢擊行為很可能難以被認定為合理正當防衛，最多可能被視為過當防衛，僅有減刑的可能；若婦人因此受傷，男乘客仍可能需要道歉、賠償，甚至面臨傷害罪的前科。

北捷公司呼籲，優先席依《身心障礙者權益保障法》設置，提供給真正有需求的乘客使用，若遇爭議，可以透過對講機通知行控中心，或在車站向站務人員反映，也可以透過AI智慧客服協助處理。

【踹飛的老婦】 大家好，我是法老王律師，叫我暗黑法律界的金城武就可以了。 今天有個年輕男子在捷運上遇到「傳說中」明明有一堆位子卻要你讓出博愛座的「博愛座權益維護團體」的老婦人，影片中明明捷運上一堆空位，卻硬要跑去要坐在博愛座上的年輕男子...

法老王 - 王至德律師發佈於 2025年9月30日 星期二
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

