生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北捷優先席衝突！阿嬤揮袋逼讓座　男一腳踹飛　醫：暴力就是不對

▲▼捷運年輕人與老婦衝突，北市捷運警察要辦了。（圖／翻攝自Threads＠queen7_910）

▲捷運年輕人與老婦衝突，北市捷運警察要辦了。（圖／翻攝自Threads＠queen7_910）

記者董美琪／綜合報導

交通部公布「博愛座」改「優先席」統一圖示才沒幾天，就發生激烈爭座衝突！29日下午，一名手拿多袋物品及雨傘的老婦人，在台北捷運車廂內不滿年輕男子坐在優先席上，連番要求讓座未果，竟揮舞手上的提袋攻擊對方；沒想到年輕男一怒之下起身猛踹，把老婦當場踹飛撞上對面座位，引起熱議。醫師王姿允認為，不管誰挑釁誰，動提袋打人或用腳踹人都是不對。

從網路流傳的影片中可見，該名老婦人手裡提著好幾袋物品、撐著一把直立雨傘，站在車廂內不斷用袋子敲打年輕男子的腿部。男子一開始將物品交給同行者，試圖冷處理，沒想到老婦人再次揮袋攻擊，他先以腳擋下，最後怒氣爆發，站起身蓄力猛踹一腳，老婦人整個人重心不穩往後飛，撞上對面座位，引發車廂內驚呼聲連連。

警方獲報後以「互毆事件」受理，將調查兩人身分，通知雙方到案說明。北捷公司全系統218部列車的「博愛座」標示正在分批回廠更換為「優先席」，目前更新進度約2成，預計9月底前完成。沒想到還沒更新完，先出現衝突事件。

醫師王姿允也在臉書發文表示，影片中雙方都有挑釁與動手的行為，她強調，不管是揮提袋攻擊，或是以腳踹人都是不對，「只有情緒管控差的人，才會用暴力來表達情緒。」

稍早，精神科醫師沈政男直呼，「我就說，博愛座改成優先席，根本沒有用！」「看吧，台灣竟然發生了為了捷運博愛座爭搶，老人家拿背包揮打年輕人，結果被年輕人抬起碩壯的大腿，一大腳踹倒在對面座位上的事件。這應該是人類史上，第一次為了博愛座，有年輕人敢把老人家一腳踹倒的畫面吧，台灣又寫下了一項歷史紀錄。」

沈政男認為，這場爭座風波凸顯的並非單一事件，而是台灣社會長年累積的世代矛盾與情緒對撞。老人要求年輕人讓座，是舊時代敬老文化的延續；而年輕世代對社會普遍失望、厭世感蔓延，對「被要求」反感甚至激烈反擊。這不只是「厭童」、「厭老」情緒的擴大，更象徵傳統價值在一代之間迅速瓦解。當耳機、手機與冷漠成為防護罩，道德勸說早已失去力量，只剩實質利害能撼動人心。

沈政男直言，更嚴重的是，政府體制長期放任這些矛盾發酵，甚至藉著更名政策搧風點火，導致「優先席」成了各自解讀的戰場。一邊標榜「有需要者優先」，卻未建立明確規範與配套措施；一邊仍沿用老弱婦孺圖示，讓不同世代各自認為「自己才是對的」。結果正義感扭曲、罪惡感氾濫，檢舉文化與網路論戰此起彼落，政府則袖手旁觀、不影響選票就不介入。

對此，台北捷運公司回應，優先席依《身心障礙者權益保障法》設置，目的是提供真正有需求的乘客使用，呼籲民眾發揮同理心。若遇爭議，可透過對講機通知行控中心，或在車站向站務人員反映，亦可透過AI智慧客服協助處理。

這個博愛座的新聞孰是孰非各有說法。 影片的經過： 1、老人要求讓座不成，揮舞提袋打中年輕人的腳 2、老人再次揮舞提袋，年輕人用左腳擋下 3、年輕人站起來右腳蓄力一踢，把老人踹飛到對面的椅子上。 看完我只記得自己常常跟小p說的：「千萬不要挑釁一個你打不過的人（例如姊姊），不然討打只是剛好而已。」 然後不管誰挑釁誰，動提袋打人或用腳踹人都是不對，只有情緒管控差的人，才會 #用暴力來表達情緒。

王姿允醫師。我的無齡秘笈。發佈於 2025年9月30日 星期二
台北捷運公司近日將車廂內的博愛座更名為「優先席」，不料29日下午傳出逼讓座引發肢體衝突的事件。一名老婦手持多袋物品及一把直立傘，疑因不滿一名年輕人坐在優先席上，不停逼讓座，還以手中的袋子打了年輕人幾下。該名坐在優先席上的乘客則當場將老婦踹飛到對面座位上，讓老婦氣喊報警。對此，精神科醫師沈政男直呼，「我就說，博愛座改成優先席，根本沒有用！」

