生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

挑釁逼讓座！老婦被踹飛「默默吐1句」　作家一聽傻眼了

北捷優先席爆衝突！婦人逼讓座被踹飛　作家揭1行徑嗆：女生好欺負？

▲長髮男坐在博愛座上，被婦人驅趕要求讓座。（圖／翻攝自記者爆料網）

文／CTWANT　

台北捷運近日已將博愛座改名為「優先席」，怎料讓座爭議卻沒因此減少。一名婦人要求坐在優先席上的長髮男讓座，還2度用手提包包打人，讓對方忍無可忍踹了一腳。對此，作家謝知橋也點出婦人的1個行徑，「令人很不爽」。

事情發生在29日下午北捷淡水信義線開往淡水方向的列車上，一名婦人堅持要坐在優先席上的長髮男起身，原因是「東西很多，想掛在旁邊」，看對方不讓座，便用包包多次揮打。

長髮男被攻擊後，先將手上的東西交給友人保管，隨即起身用右腳將婦人踹到對面。婦人嚇到怒喊「我要叫警察！」並對其他乘客表示「原來他是男的啦，我現在才知道他是很可怕的人」。

針對此事，作家謝知橋在臉書分析，婦人明明有有其他位置不坐，硬要去挑釁博愛座上的人，這點令人很不開心。而原本婦人挑釁而且想報警，但發現對方是男的就摸摸鼻子離開，「好像女生特別好欺負一樣」，更讓人覺得不開心。

不過他也提醒，解氣歸解氣，還是不鼓勵肢體攻擊，畢竟法治社會還是要負擔相應的責任，如果對方出事了會很麻煩。

貼文曝光後，有網友起底婦人是慣犯，「她就是要坐自己指定的位置，否則就霸凌位置上的年輕女生。對，她只敢霸凌年輕女生」，甚至還推過坐在博愛座上的女童，讓家長相當氣憤。

對於租屋族而言,捷運是選擇住宅時的重要條件,尤其是串聯兩條捷運線的交會站,交通便利性再升級,更是租屋市場的熱門選項之一。

