博愛座更名優先席！醫師嘆「我就說沒用」：台灣又寫歷史紀錄

台北捷運公司近日將車廂內的博愛座更名為「優先席」，不料29日下午傳出逼讓座引發肢體衝突的事件。一名老婦手持多袋物品及一把直立傘，疑因不滿一名年輕人坐在優先席上，不停逼讓座，還以手中的袋子打了年輕人幾下。該名坐在優先席上的乘客則當場將老婦踹飛到對面座位上，讓老婦氣喊報警。對此，精神科醫師沈政男直呼，「我就說，博愛座改成優先席，根本沒有用！」

沈政男在臉書對「優先席」事件發表看法，「這應該是人類史上，第一次為了博愛座，有年輕人敢把老人家一腳踹倒的畫面吧，台灣又寫下了一項歷史紀錄。」

他首先發問，老人家為何都要趕走坐博愛座的年輕人？他認為是因為幾十年，這個國家社會就是這樣教導國民，可年輕一代因為對國家社會失望，普遍有厭世感。於是當年輕人坐在博愛座上，被代表他們眼中的既得利益者的老人家要求讓座，當然就極度不高興，不願意理會，甚至反唇相罵，或者乾脆大打出手。

接著他提到，這個國家社會興起「厭童」氛圍，但他認為何止「厭童」，「你看新聞中那一大腳，就是台灣社會『厭老』的表徵。幾十上百年累積的敬老傳統，只需一個世代，就敗光了。」

沈政男認為，厭童與厭老的背後是厭世感，厭世感充塞心靈以後，只有實質利害才能打動與影響厭世的人。而厭世感之下，如果把國家社會的恨意，歸咎在違規的人身上，就會出現扭曲的正義感。他覺得最變態的就是交通檢舉達人，「這是台灣在人類歷史上獨有的現象，其他人類群體從來沒出現過。」

沈政男直呼，扭曲的正義感驅使一大批人往政治議題靠過去，這背後則是罪惡感，「好像不出面阻止犯錯或違規的人，就是幫兇。」他說，老人家要求年輕人讓座也是一種正義感，但不是扭曲的正義感，「而是趕不上世代變化的過時正義感。」

可政府不僅沒有協調、緩衝世代之間的矛盾，「還搧風點火，把博愛座改成了優先席，也把原來的禮讓老弱婦孺字眼刪掉，直接說請讓座給有需要的人。」沈政男便笑了一聲，「呵，什麼叫有需要？肚子痛、心情不好，也算！因為這是年輕人的訴求。」

最後，沈政男直嘆「現在的狀況是，政府體制放任公民相爭惡鬥，只要不影響選票，我就那樣去做。」「你看，捷運博愛座改成優先席，但標牌上依然畫著老弱婦孺的圖案，於是年輕人與老人家各自解讀，各自認為自己有理，當然就打得更厲害了。」