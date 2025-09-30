捷運婆婆逼讓座爭議！台大教授曝她真實身分：穿梭研討會數十年

▲捷運年輕人與老婦衝突，北市捷運警察將通知2人到案說明。（圖／翻攝自Threads＠queen7_910）



記者董美琪／綜合報導

台北捷運上一名「婆婆」近日因為動手逼讓座的爭議行為引發熱議，不少人直呼「這位我好像在哪看過」。沒想到，台大地理系教授洪廣冀親自在臉書揭開她的驚人來歷，指出這名婆婆其實是中研院研討會的「傳說人物」，橫跨數十年、縱橫各大研討會現場，讓網友們紛紛驚呼「真的是她！」、「青春回憶都回來了」。

洪廣冀回憶，自己在中研院當研究助理時，就常常在各類學術研討會看到這名婆婆的身影。她會拿資料、吃茶點，更重要的是「每次主持人問有沒有問題時，她一定會舉手發言」。這樣的行徑在助理圈流傳許多傳說，甚至有一說指她原本是中研院研究員，因升等未過，從此改以「旁聽者」身分穿梭研討會場。洪教授笑說：「我們那時候還會互相提醒，不要想不開去念博士班。」

網友們想起這位婆婆後也紛紛留言，「當年我們給她一個比較正向的外號：研討會達人」、「少了兩個字，應該是『研討會茶點達人』」、「原來是她！我也見過她非常多次，社會所的演講她無役不與」、「原來是她喔，我也被她纏過，有在中研院辦過會的都有經驗」。也有人透露，她這幾年沒再出現在中研院，頭髮幾乎全白，影片上差點認不出來。

更有網友爆料這位婆婆「在研討會常常問很長的問題」、「多年前她曾打電話向我抱怨我們非常和善的櫃檯值班人員滿臉橫肉，跟我唸了三十多分鐘，只因為櫃檯女士阻止她撕走一張演講海報」，笑稱她簡直是中研院的都市傳說。

這起「捷運暴力事件」北市捷運警察隊已接獲相關情資，將調閱相關監視器確定進出票卡時間查明兩人身分，兩人因為在捷運上鬥毆，已違法社會秩序維護法第87條「互相鬥毆者」，將通知到案說明，最高可開罰1.8萬元。

▼交通部公布「優先席」統一圖示。（圖／交通部提供）

