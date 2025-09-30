捷運優先席爆爭執！婆婆挑釁男子遭一腳踹飛　律師提醒一件事

▲年輕人與老婦衝突，北市捷運警察要辦了。（圖／翻攝自Threads＠queen7_910）
記者董美琪／綜合報導
台北捷運讓座爭執事件，引起社會熱議。一名年輕男子在車廂內坐上優先席，當時車廂仍有多個空位，卻遭一位年長婦人用提袋揮擊要求讓座。老婦人先以手中的袋子觸碰男子膝蓋，帶有挑釁意味，但力道不足以造成傷害，之後遭踹飛。對此，「法老王」王至德律師在臉書指出，從法律角度看，男子雖有自我防衛的權利，但得注意行為比例與合理性，避免過當防衛。
王至德律師分析指出，雖然不少人認為男子的回擊令人解氣，但法律上仍需審慎看待。由於老婦人的攻擊行為微弱，男子的踢擊行為很可能難以被認定為合理正當防衛，最多可能被視為過當防衛，僅有減刑的可能。若老婦人因此受傷，男子仍可能需要道歉、賠償，甚至面臨傷害罪的前科。
有人疑問是否算互毆，王至德指出，即便被視為互毆，法律上也是各自成立傷害罪，但是老婦人攻擊力明顯不足以造成實質傷害。
北捷公司回應，優先席依《身心障礙者權益保障法》設置，提供真正有需求的乘客使用。若遇爭議，可透過對講機通知行控中心，或在車站向站務人員反映，亦可透過AI智慧客服協助處理。
【踹飛的老婦】 大家好，我是法老王律師，叫我暗黑法律界的金城武就可以了。 今天有個年輕男子在捷運上遇到「傳說中」明明有一堆位子卻要你讓出博愛座的「博愛座權益維護團體」的老婦人，影片中明明捷運上一堆空位，卻硬要跑去要坐在博愛座上的年輕男子...由法老王 - 王至德律師發佈於 2025年9月30日 星期二
