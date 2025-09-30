捷運優先席爆爭執！婆婆挑釁男子遭一腳踹飛　律師提醒一件事

▲年輕人與老婦衝突，北市捷運警察要辦了。（圖／翻攝自Threads＠queen7_910）



記者董美琪／綜合報導

台北捷運讓座爭執事件，引起社會熱議。一名年輕男子在車廂內坐上優先席，當時車廂仍有多個空位，卻遭一位年長婦人用提袋揮擊要求讓座。老婦人先以手中的袋子觸碰男子膝蓋，帶有挑釁意味，但力道不足以造成傷害，之後遭踹飛。對此，「法老王」王至德律師在臉書指出，從法律角度看，男子雖有自我防衛的權利，但得注意行為比例與合理性，避免過當防衛。

王至德律師分析指出，雖然不少人認為男子的回擊令人解氣，但法律上仍需審慎看待。由於老婦人的攻擊行為微弱，男子的踢擊行為很可能難以被認定為合理正當防衛，最多可能被視為過當防衛，僅有減刑的可能。若老婦人因此受傷，男子仍可能需要道歉、賠償，甚至面臨傷害罪的前科。

有人疑問是否算互毆，王至德指出，即便被視為互毆，法律上也是各自成立傷害罪，但是老婦人攻擊力明顯不足以造成實質傷害。

北捷公司回應，優先席依《身心障礙者權益保障法》設置，提供真正有需求的乘客使用。若遇爭議，可透過對講機通知行控中心，或在車站向站務人員反映，亦可透過AI智慧客服協助處理。