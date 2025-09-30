史上最大比特幣詐騙案！中國女商人「狂撈2300億」　害慘12.8萬人

▲ 錢志敏被控犯下全球價值最高的加密貨幣案件。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中國45歲女商人錢志敏（音譯，Zhimin Qian）29日在英國倫敦南華克皇家法院認罪，承認參與全球規模最大的加密貨幣詐騙洗錢案，涉案比特幣高達6萬1000枚，以目前價格估算市值超過55億英鎊（約新台幣2300億元）。

綜合《衛報》等外媒，倫敦警察廳相信，這是全球單筆最大宗加密貨幣查扣行動。錢志敏（化名張雅迪，Yadi Zhang）在2014至2017年間於中國策劃龐大金融詐騙案，受害人數多達12萬8000人，詐騙所得全數換成比特幣藏匿。

案件轉折點出現在2018年，英國當局突襲錢志敏位於倫敦漢普斯特德區（Hamsptead）的豪宅，查獲裝有巨額比特幣的數位錢包。調查發現，她於2017年使用偽造的聖克里斯多福及尼維斯護照，逃離中國後潛入英國，隨即與43歲中式外賣店員工溫健（Jian Wen）合作洗錢。

倫敦警察廳經濟暨網路犯罪部門主管萊恩（Will Lyne）表示，「這是英國史上最大洗錢案之一，也是全球價值最高的加密貨幣案件。」辦案警探葛羅托（Isabella Grotto）指出，錢志敏已逃避司法制裁長達5年，被捕後啟動複雜調查，歷時多年且需要跨國合作。

溫健已於去年5月因參與洗錢被判刑6年8個月，法官今年1月要求他在3個月內償還逾300萬英鎊，否則需額外服刑7年。法院尚未宣布錢志敏的判決，英國政府可能沒收她的天價犯罪所得。