美提議加薩過渡政府　川普當主席、伊拉克戰爭推手前英相加入治理

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

白宮29日公布一項結束加薩戰爭的和平計畫，內容提及未來加薩地區的過渡治理機制將由前美國總統川普主導，並納入英國前首相布萊爾（Tony Blair），引發外界對此治理架構的高度關注與爭議。

該計畫主張，戰後的加薩地區將由一個「技術官僚、無政治色彩的巴勒斯坦委員會」臨時治理，但未具名指出將由哪一位巴勒斯坦人士或組織參與。這個委員會將受一個名為「和平委員會」（Board of Peace）的國際過渡組織監督，並由川普擔任主席，其他成員包括布萊爾與多位國家領導人及專家；哈瑪斯將不被允許參與該治理架構。

根據計畫，臨時委員會的職責為管理加薩地區的公共服務與市政事務，成員將由「合格的巴勒斯坦人與國際專家」組成，但目前未對外公布具體名單。和平委員會將負責分配與監督加薩地區重建的相關資金，直至巴勒斯坦自治政府完成改革為止。

前首相布萊爾的角色備受爭議。近來關於其參與和平機制的報導引起許多倡議者質疑，原因在於英國歷史上曾對該地區進行殖民統治，加上布萊爾主導入侵伊拉克的歷史仍歷歷在目。2003年英美主導對伊拉克發動戰爭，宣稱伊拉克擁有大規模毀滅性武器，但後來證實這些說法並不屬實。布萊爾因此飽受批評，該場戰爭也被視為導致中東區域動盪的關鍵因素。

儘管爭議重重，布萊爾仍發表聲明，稱川普提出的治理構想是「大膽且具智慧的計畫」，並表達支持川普領導和平委員會的決定。布萊爾近期曾造訪白宮會晤川普，並由其所創立的布萊爾研究所（Tony Blair Institute）參與戰後重建的多方討論。根據《華盛頓郵報》報導，巴勒斯坦全國倡議組織秘書長巴爾古提（Mustafa Barghouti）直言，「我們已經歷過英國殖民統治，布萊爾在這裡的聲譽並不好，一提到布萊爾，大家第一個想到的就是伊拉克戰爭。」

白宮方面則表示，目前已有若干國際組織提出投資與重建構想，惟尚未公開具體單位名稱。多個伊斯蘭國家已發表聯合聲明，對川普的停戰努力表示歡迎。