冰島廉航PLAY無預警倒閉！　1750乘客「當天才知」航班取消

▲ PLAY宣布停止營運，所有航班都被取消。（圖／翻攝自PLAY臉書粉專）

記者陳宛貞／綜合外電報導

冰島廉價航空PLAY Airlines於29日無預警宣布停止營運，所有航班立即取消，令數百名乘客措手不及，這也是過去6年來冰島第二家倒閉的低成本航空公司。

根據《紐約時報》，冰島首都雷克雅維克附近的凱夫拉維克機場（Keflavik Airport）發言人赫爾加森（Gudjon Helgason）表示，PLAY停飛影響當天約12個航班的1750名乘客。原定飛往巴爾的摩、巴塞隆納和里斯本的航班全數取消，從巴黎、倫敦和哥本哈根飛回雷克雅維克的班機同樣停飛。

該公司聲明表示，「親愛的乘客，Fly PLAY已停止營運，所有航班均已取消」，建議滯留的乘客尋求其他航空公司的替代方案，部分業者可能提供「救援票價」優惠，使用信用卡購票的乘客可聯絡發卡機構申請退款。

PLAY Airlines成立於2021年，原本是為填補2019年破產的冰島廉航WOW Air留下的市場空缺。今年2月公布的年度財報顯示，該公司去年載客量達160萬人次，機隊擁有10架飛機、服務42個航點，約4成乘客將冰島作為轉機點飛往其他目的地。

然而，PLAY在上月發布的季度財報中承認面臨重大挑戰，包括匯率不利、需求下滑及飛機引擎維修導致停飛時間過長。公司去年稅前虧損達3100萬美元，表現「未達標」。執行長奧拉夫森（Einar Orn Olafsson）2月曾樂觀表示，2025年可透過調整策略帶來更高收益，如今計畫落空。