生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2億信託「不准動」　北市府要求全真9/30前提賠償及營運計畫

▲林韋君示範瑜伽姿勢。（圖／業者提供）

▲全真概念健康事業（TRUE YOGA FITNESS）全真瑜珈突關6分店，引發爭議。（圖／業者提供）

生活中心／綜合報導

全真概念健康事業（TRUE YOGA FITNESS）近期陸續公告部分分館暫停或縮減服務，引發會員不滿。臺北市政府今（27日）表示，昨會同新北市政府及行政院消保處召開行政調查，並邀請信託財產保管銀行陽信商業銀行列席。全真公司於會中坦承，因資金周轉遇困，導致部分場館人力不足，進而暫停營業或縮減服務，強調尚未進入破產或清算程序，目前正與員工協調恢復正常營運，並積極爭取股東資金挹注。

北市消保官指出，經查全真會員信託專戶截至114年9月15日， 存有會員會籍費及教練課程費用依法辦理信託之金額，合計約新臺幣2億1,200萬元。為保障消費者權益，北市府已要求陽信銀行即日起 暫緩移轉信託財產予全真公司，避免信託資金遭不當挪用。

法務局說明，昨（26日）會議由臺北市政府體育局主政，會同勞動局及雙北與行政院消保處消保官共同與會，運動部則因故未派員出席，另陽信銀行亦列席說明。全真公司則由宋執行長與業務主管到場。會中，北市府對全真公司提出以下4點要求：

一、全真公司應於今（27）日在官網公告各區專責窗口資訊，供受影響會員聯繫。

二、應於9月30日前提出具體營運計畫、退費及補（賠）償消費者計畫與期程，提交北市體育局並同步公告於官網。

三、針對全真公司本週多次半夜緊急更改分店服務時間，涉違反「健身中心定型化契約應記載及不得記載事項」壹、應記載事項第17點所規定，業者服務異動之通知及公告業者應與原定服務時間相距至少24小時以前，依約定方式通知消費者，並應於營業場所明顯處及網站公告。北市府要求爾後應確實依該規定辦理。

四、北市府為保障消費者權益，要求陽信銀行即日起先行暫緩移轉信託財產予全真公司，全真公司會中亦同意先暫緩辦理移轉作業。

體育局說明，就全真公司宣布部分營業據點暫停營業究竟是否符合「健身中心定型化契約應記載及不得記載事項」壹、應記載事項第22點所定得啟動履約保障機制所涉相關疑義，將函請運動部及金融監督管理委員會釐清。另針對上開全真公司違反「健身中心定型化契約應記載及不得記載事項」第17點規定部分，體育局將依消費者保護法第56條之1 規定，裁處新臺幣3萬元罰鍰。

勞動局說明，全真公司114年6月5日有14名勞工向勞動局申請勞資爭議調解，爭議事項為遲付工資、資遣費及開立非自願離職證明等事項，但因雙方歧見過大，調解不成立。今日會中，全真公司並不否認有遲付工資之情事，勞動局釐清，遲付工資即使無少付，仍然違反勞動基準法第22條第2項規定，因此勞工有權主張勞動基準法第14條第1項第5、6款（未依約給付工資及違反勞動法令）之終止勞動契約。俾使勞工得向雇主請求資遣費，以及向就業服務處辦理失業認定，後續可向勞工保險局請領失業給付。另勞動局於9月25日至該公司實施勞動檢查，但該公司經檢查員按門鈴無人回應，後續將函請全真公司到勞動局受檢，要求公司務必配合辦理。

法務局進一步說明，市府將持續監督全真公司改善並提出正式退費、賠償及營運方案，並透過中央地方跨域合作，確保消費者與勞工權益不受侵害。消費者如相關爭議，可撥打消費者服務專線1950，或市民專線1999轉7812洽詢。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

