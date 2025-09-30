全真瑜珈倒了！最慘苦主「簽6年用不到2年」　150人向中市府申訴

▲全真瑜珈倒閉，150人怒向中市府申訴。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

全真瑜珈健身今天宣布10月起停業，台中市法制局透露，總計收到約150名消費者申訴，當中甚至有人分兩次總共簽了6年會員，但合約才走不到三分之一，業者就宣布破產。主任消保官康馨壬提醒，採信用卡刷卡者，建議把握時效儘速提出信用卡爭議款。

台中市法制局主任消保官康馨壬指出，目前共接到150名消費者前來申訴，其中有一名消費者，去年初簽約3年，去年底再又續約3年，損失不小。

法制局提到，全真瑜珈已公告將於明(10月1日)天起全面結束營業，後續將辦理歇業、解散、破產清算等程序。已預付款項的全真瑜珈會員，可參考以下建議，以維護自身消費權益：

１、採信用卡刷卡者，建議把握時效儘速提出信用卡爭議款：

(1)因信用卡爭議款退費申請有期限限制，以VISA、MASTER信用卡為例，持卡消費者需自業者停止提供服務日起120個日曆天內，「且」需在消費日起540個日曆天內，就未接受的服務範圍內，檢附具體事證向發卡銀行申請爭議。

(2)消費者可申請退還的金額，應係剩餘堂數乘於每堂課之平均單價(購買課程及業者贈送課程堂數，除於總價)，不包含業者應退之違約金。

(3)消費者若因申請爭議款與發卡機構發生疑義，可向中華民國銀行公會設置之信用卡單一申訴窗口（02-85962333）洽詢信用卡相關疑義。

２、採取現金繳費或銀行匯款者，消費者可檢具事證，向陽信銀行(全真瑜珈的信託業者)請求返還履約保證之預付款，由陽信銀行自信託專戶中依信託契約退還費用予消費者。目前銀行尚在準備各債權人申報的管道中,消費者可以等管道資訊確定後再進行申報事宜。

３、最後建議消費者優先申請信用卡爭議款，因為就「未接受服務範圍內」之應退金額，透過信用卡爭議款可全數退還，較履約保障專戶可退之額度(最多僅可退還一半費用)為多，故建議消費者務必把握時效提出，以維護自身消費權益。