社會 社會焦點 保障人權

全真瑜珈倒了！最慘苦主「簽6年用不到2年」　150人向中市府申訴

快訊／全真瑜珈宣布破產　10月1日正式歇業

▲全真瑜珈倒閉，150人怒向中市府申訴。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

全真瑜珈健身今天宣布10月起停業，台中市法制局透露，總計收到約150名消費者申訴，當中甚至有人分兩次總共簽了6年會員，但合約才走不到三分之一，業者就宣布破產。主任消保官康馨壬提醒，採信用卡刷卡者，建議把握時效儘速提出信用卡爭議款。

台中市法制局主任消保官康馨壬指出，目前共接到150名消費者前來申訴，其中有一名消費者，去年初簽約3年，去年底再又續約3年，損失不小。

法制局提到，全真瑜珈已公告將於明(10月1日)天起全面結束營業，後續將辦理歇業、解散、破產清算等程序。已預付款項的全真瑜珈會員，可參考以下建議，以維護自身消費權益：

１、採信用卡刷卡者，建議把握時效儘速提出信用卡爭議款：

(1)因信用卡爭議款退費申請有期限限制，以VISA、MASTER信用卡為例，持卡消費者需自業者停止提供服務日起120個日曆天內，「且」需在消費日起540個日曆天內，就未接受的服務範圍內，檢附具體事證向發卡銀行申請爭議。

(2)消費者可申請退還的金額，應係剩餘堂數乘於每堂課之平均單價(購買課程及業者贈送課程堂數，除於總價)，不包含業者應退之違約金。

(3)消費者若因申請爭議款與發卡機構發生疑義，可向中華民國銀行公會設置之信用卡單一申訴窗口（02-85962333）洽詢信用卡相關疑義。

２、採取現金繳費或銀行匯款者，消費者可檢具事證，向陽信銀行(全真瑜珈的信託業者)請求返還履約保證之預付款，由陽信銀行自信託專戶中依信託契約退還費用予消費者。目前銀行尚在準備各債權人申報的管道中,消費者可以等管道資訊確定後再進行申報事宜。

３、最後建議消費者優先申請信用卡爭議款，因為就「未接受服務範圍內」之應退金額，透過信用卡爭議款可全數退還，較履約保障專戶可退之額度(最多僅可退還一半費用)為多，故建議消費者務必把握時效提出，以維護自身消費權益。

快訊／應曉薇一下車「又跟愛女親嘴」！
獨／沒淹死也等枯死！破口前1km守住　農民嘆：否則光復全沒了
遭質疑「有去花蓮義煮嗎？」　名廚高EQ回覆：抱歉我王X蛋
快訊／高虹安涉貪一審判刑7年4月　二審今辯結12月16日宣判
38歲女搭捷運暈倒「三條冠狀動脈全塞」　醫示警：心肌梗塞年輕

全真瑜珈停業破產　北市府凍結2.1億信託資金、會員可申請退款

全真瑜珈停業破產　北市府凍結2.1億信託資金、會員可申請退款

全台擁有多間分店的健身房「全真瑜珈TRUE YOGA FITNESS」日前就宣布6家分店暫停營業，今更無預警在官方社群臉書發聲明，宣布將於明天（10月1日）辦理歇業解散。北市府已緊急凍結約2億1200萬元信託資金，並要求業者及陽信銀行公布會員名單與退款流程，受影響會員可依付款方式申請退費。

台中情侶溺死男嬰棄古井　狠父上訴二審結果曝

台中情侶溺死男嬰棄古井　狠父上訴二審結果曝

快訊／怪手挖破地下管線　大量瓦斯外洩

快訊／怪手挖破地下管線　大量瓦斯外洩

獨／最痛撤退令　特搜還原佛祖街的沉重烙印

獨／最痛撤退令　特搜還原佛祖街的沉重烙印

房仲老闆吸金數十億逃泰國　今返國被逮

房仲老闆吸金數十億逃泰國　今返國被逮

全真瑜珈台中會員倒閉

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」
花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

