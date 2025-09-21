破百萬點閱「台人本可月入10萬」剩4萬政府害的！他打臉：根本亂扯

▲林智群吐槽，影片內容根本亂扯。（示意圖／記者周宸亘攝）



網搜小組／劉維榛報導

律師林智群最近看到一支破百萬點閱量的影片，標題斗大寫著「台灣本來可以月入10萬，為了出口一直把你壓在4萬」，豈料內容「整個都在亂扯！」若台幣真的升到1:12，代表台灣的產品漲了2.5倍，可怕的代價是，買家只會轉單給其他國家，「台灣出口商倒閉、一堆人失業！｣

林智群在臉書表示，最近看到一則影片標題寫著「台灣本來可以月入10萬，為了出口一直把你壓在4萬」，吸引他點進去看內容，結果裡頭卻講述，台灣低薪卻「物價跟歐美差不多」，而且台灣政府就是刻意操縱匯率，害大家都低薪，「結論就是台灣應該讓新台幣升值到1:12（對美金），那大家的購買力就可以到10萬元。」

這讓他不禁吐槽，如果新台幣升值到1:12，很多人不是購買力可以增加到10萬元，而是不會有收入，因為都失業了。林智群更直接舉例，前幾個月新台幣升值到1:28，多少出口廠商哀嚎、多少公司開始放假？

林智群說，日本、韓國、中國與台灣都有操縱匯率，而他們操縱匯率的方式都是「阻止升值」，背後原因為何？「因為升值代表你的貨會變比較貴，市場競爭力會下降。」

林智群進一步假設，若新台幣升值到1:12，代表台灣的產品漲了2.5倍，接著曝可怕後果，「你覺得買家會怎麼做？他會轉單給中國、日本、韓國廠商，結果就是台灣出口商倒閉、一堆人失業。都失業了，哪來一個月收入等於10萬元購買力？」

「整個都在亂扯！」看著這段聳動標題、每句話看似有道理的內容，讓林智群搖頭質疑，竟有破百萬人心有戚戚焉？「可見很多人對經濟學一點概念也沒有，只是看到一個影片把大家的困境（低薪）點出來，就以為它的結論是正確的。」

不僅如此，影片中還拿澳洲、美國的超市牛奶、牛肉，說台灣物價跟澳洲美國一樣高，讓林智群傻眼不已，「我也是醉了，你要不要拿台灣的油價跟沙烏地阿拉伯的油價比較，說台灣物價比較高呢？」

底下網友熱議，「網路認知作戰的言論非常多」、「不要懷疑，這種影片真的很有市場」、「我記得高中地理有教過，出口導向國家與進口導向的匯率會有差別。所以說，孩子的教育不能等」、「財經知識/常識真的很重要，不懂就鬧笑話」、「職場上有很多月入10幾萬的工作，就看你有沒有能力爭取，有些人整天怨天怨地實則自己能力不足」。