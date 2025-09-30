喝可樂等於慢性自殺？美研究曝「一杯少活12分鐘」：這樣吃才健康

▲美國研究團隊指出，可樂與加工肉類恐將減少預期健康壽命。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合報導

炎炎夏日，來一罐冰涼可樂的快感，誰能拒絕？不過，你知道這種習慣可能悄悄影響你的壽命嗎？最新研究指出，每喝一杯汽水，就可能讓健康壽命縮短12分鐘，而像熱狗等加工肉品甚至可能減少36分鐘。專家提醒，日常飲食選擇可能對健康造成顯著影響，尤其年輕人與習慣大量攝取含糖飲料的人，更應多留意。

這項由美國密西根大學（University of Michigan）研究團隊的斯蒂利亞諾（Katerina Stylianou）與喬利耶（Olivier Jolliet）所進行的研究，透過分析各種單一食物成分，計算食用後可能帶來的健康益處或負面影響。研究團隊開發出「健康營養指數」（Health Nutritional Index），估算每份食物對壽命的增減影響。

斯蒂利亞諾與喬利耶在《The Conversation》指出，該指數以「全球疾病負擔」（Global Burden of Disease）為基礎，涵蓋環境、代謝與行為等15項飲食風險因素，再進一步細化到單一食物，並考量超過6000項與年齡、性別及疾病相關的風險數據。

研究顯示，若想增加健康壽命，堅果與種子是不錯的選擇。每份30克的堅果與種子，可以為健康壽命增加約25分鐘；不過，加工肉類如熱狗，則可能縮短36分鐘，汽水則約減少12分鐘。斯蒂利亞諾提醒，「雖然偶爾享用無妨，但頻繁攝取就會累積影響。」

不過，研究也指出，改變飲食不必大刀闊斧。只要將每日10%牛肉與加工肉類熱量，替換成全穀物、水果、蔬菜、堅果、豆類甚至部分海鮮，每天平均可增加48分鐘健康壽命。

喬利耶強調，飲食改變對改善人類健康及環境影響迫切性「顯而易見」。喬利耶補充，「小幅度、目標明確的替換策略，能在不需要劇烈改變飲食的情況下，帶來顯著健康與環境效益。」