生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

災區最暖風景！漢堡超人日煎上千份　志工「強制斗內」丟錢就跑

▲▼餐車超人挺進災區！千份漢堡煎到手抖　遭鏟子超人「錢丟了就跑」。（圖／陳韋強授權使用）

▲餐車超人挺進花蓮災區。（圖／陳韋強授權使用，下同）

記者閔文昱／花蓮報導

花蓮光復鄉馬太鞍堰塞湖洪災進入第7天，災後重建如火如荼，全台各地「鏟子超人」志工湧入災區日夜奮戰。除了清理淤泥的身影，災區也出現許多默默付出的「愛心後援」。來自屏東的餐車業者陳韋強聽聞災情後，立刻改道花蓮設點支援，帶著7名員工與3輛餐車免費發放熱騰騰漢堡，化身「漢堡超人」，用溫暖美食成為鏟子超人的最大能量補給。

陳韋強受訪時表示，他經營餐車逾10年，原本在環島途中行經宜蘭時得知花蓮災情，二話不說南下挺進災區，與團隊每日清晨開始備料，下午3點準時開煎，送出夾有牛肉、生菜、起司與番茄的厚實漢堡，平均每日成本高達20萬元。他笑說，短短兩天已免費發出超過1100份，自己更是「煎到手抖」，但看到志工們滿身泥濘、神情疲憊卻仍露出笑容，心裡只想「多撐一天、多送一餐」。

▲▼餐車超人挺進災區！千份漢堡煎到手抖　遭鏟子超人「錢丟了就跑」。（圖／陳韋強授權使用）

感動的是，原本免費提供的餐點，卻反而收到滿滿回饋。陳韋強笑說，「鏟子超人不讓我下班」，不少志工領完餐後轉身丟錢，有人留下3千元、也有人丟下1萬元就跑，「各位愛心人士你們不要再丟錢就跑了，我找不到人啊！」他透露，短短兩天內現場已收到7、8萬元「斗內」，因此決定延長服務，「不能收了錢就跑，我們會做到現場不再需要我們為止。」

陳韋強也呼籲熱情民眾，「現在最需要的不是錢，而是鼓勵與理解！」這幾天光復鄉湧入數萬名志工，難免會有不完美的地方，但大家目標一致，都是為了讓災區居民早日回到正常生活，「看到大家願意一起出力，就是台灣最美的風景。」

▲▼餐車超人挺進災區！千份漢堡煎到手抖　遭鏟子超人「錢丟了就跑」。（圖／陳韋強授權使用）

除了「漢堡超人」之外，還有來自桃園的「主廚超人」賴彥汶，也率領義煮團在馬太鞍教會搭建臨時廚房，提供熱騰騰的飯菜給受災居民與志工。義煮團成員多次參與災區救援，包括維冠大樓倒塌、0403花蓮地震等行動，這次再度動員，展現「人飢己飢、人溺己溺」的共善精神。

09/28 全台詐欺最新數據

344 1 7957 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

孫德榮險發不自殺聲明！原因曝光
男臉書免費捐精　英女生下特殊兒才知「多人受害」
美拋「台美晶片五五分」震撼彈！謝金河揭川普策略：台灣時間到了
台中、雲林、台南明起停水「最長10小時」　最新範圍一次看

中秋前夕北市徵才！　月薪上看6萬元

癌父遺願催淚！高雄謝霆鋒返鄉圓夢　首位中東台籍主廚秀「鋒味」

國5車流「紫爆」湧收假潮　時速16公里恐塞到深夜

粉紅超跑首度停駕南投縣政府　許淑華喜圓心願也為花蓮祈福

流感高燒「併發嚴重腦炎急救」　醫示警：連假將成疫情催化劑

整車便當送災區？她遭抓包全是「AI便當」　挨批蹭熱度

明天西半部清晨留意零星雨　午後2地水氣增

大馬村長女兒是國腳！「那通逃命電話救了我」王湘惠生日淚謝父親

一群人衝花蓮救災　他曝「蹭熱度亂象」心酸：鏟沒幾下就開始自拍

超荒謬！台中「重機具超人」花蓮被放鳥　急問：我們怎麼辦？

「童童神起」回歸！挑戰aespa〈Whiplash〉　姜鎬童變「豬selle」喊：50幾歲也能成長

汪寄住阿公家每天早起散步　回來狂補眠「累得像狗一樣」

陳美鳳力挺陳謙文.方馨做公益　演唱會收入「捐給花蓮救災」

神救援！光復災民小腿感染「爛成腐肉」　高雄醫師當場開刀清創

花蓮災後第6天！卓揆抵達前進協調所　與徐榛蔚交頭接耳討論災情

馬太鞍橋旁驚傳潰堤！花蓮光復志工急撤喊「快跑」　縣府澄清了

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝

花蓮光復災後第七天　中央公布「所需物資清單」持續調度

終戰開局失6分奪勝創紀錄　陳仕朋中斷連6年百局：努力與傷勢共處

李亮瑾約吃鹹酥雞被酸「沒去花蓮還吃好料」　霸氣回嗆：我不用工作？

洪一中讚櫻井周斗臨危穩定　危機處理佳助雄鷹力退桃猿

被爆養狗仔還神隱4天？黃國昌開直播親曝行蹤「我very busy」

孫德榮險發不自殺聲明！　放棄飛北京替于朦朧討公道「原因曝光」

守備失誤到逆轉英雄！葉子霆等了4年登MVP舞台　加碼粉絲福利

光復需要「飼料罐罐超人」　深入災區才知災民貓狗斷糧好幾天

直擊／文彬聲音飄出⋯　產賀「完成兩人舞台」感性：不會忘記今晚

終結連19打數無安打！王柏融9上棒打朱承洋掃回2分　洪總感到開心

57歲夏禕不再婚「好女不侍二夫」　擔心：嫁兩次下地獄會被鋸開

白飯車被攔阻　志工怒「官員在搞事」！員警曝真相

離開災區！鏟子超人「身上1物能丟就丟」超重要

中秋發了！　5生肖財運一路旺到聖誕節

她遭抓包「AI便當」送災區　挨批蹭熱度

今變天！　午後雨區擴大

花蓮「跑贏洪水的男人」　阿公爆紅：靠一雙黑色拖鞋

蛋黃酥名店　遭爆食安問題

雙擾動醞釀！　模擬路徑曝

明顯降溫！　估首波東北季風時間曝

快訊／9縣市有感！05：23規模5.4地震　最大震度2級

快訊／6縣市大雨特報！最新警戒區域曝

副總統勘災要災民迴避？家屬澄清：言論被扭曲

人生陪伴自己最久的是誰？答案感動逾萬網友

潰堤「撤離簡訊曝光」　2關鍵字難判危險性

空勤總隊花蓮駐地勤務一大隊第三隊29日下午接獲勤務指揮中心通知，花蓮縣東北方外海約48海浬處，一艘英國籍散裝貨輪有一名菲律賓籍船員右眼遭空氣管擊傷，需直升機緊急後送救援。空勤總隊獲報後，立即派遣UH-60M黑鷹直升機執行救援，並偕同海巡署吊掛分隊員參與救援。直升機於15時31分自花蓮起飛，航向東北方，約15時54分發現貨輪位置。

白飯車被攔阻　志工怒「官員在搞事」！員警曝真相

離開災區！鏟子超人「身上1物能丟就丟」超重要

「現金超人」現身光復鄉　災民感動淚

快停用！5大行動電源召回近8.8萬顆

孫德榮收于朦朧魂魄

航班突然提前15小時起飛！　乘客傻眼、客服冷回：不賠

台八男星外甥女遭77歲吊車司機「二度輾斃」心碎發聲

中秋發了！　5生肖財運一路旺到聖誕節

花蓮光復重創6天　受災教師怒曝現場：完全沒看到國民黨的人

假清大文憑任科技副理　還成為台積電博士妻

光復「內陸海嘯」！酷的夢「涼山鬼」來了

她遭抓包「AI便當」送災區　挨批蹭熱度

今變天！　午後雨區擴大

荒謬！台中「重機具超人」到花蓮被放鳥

孫生花蓮救災畫面曝光

