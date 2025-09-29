災區最暖風景！漢堡超人日煎上千份　志工「強制斗內」丟錢就跑

▲餐車超人挺進花蓮災區。（圖／陳韋強授權使用，下同）

記者閔文昱／花蓮報導

花蓮光復鄉馬太鞍堰塞湖洪災進入第7天，災後重建如火如荼，全台各地「鏟子超人」志工湧入災區日夜奮戰。除了清理淤泥的身影，災區也出現許多默默付出的「愛心後援」。來自屏東的餐車業者陳韋強聽聞災情後，立刻改道花蓮設點支援，帶著7名員工與3輛餐車免費發放熱騰騰漢堡，化身「漢堡超人」，用溫暖美食成為鏟子超人的最大能量補給。

陳韋強受訪時表示，他經營餐車逾10年，原本在環島途中行經宜蘭時得知花蓮災情，二話不說南下挺進災區，與團隊每日清晨開始備料，下午3點準時開煎，送出夾有牛肉、生菜、起司與番茄的厚實漢堡，平均每日成本高達20萬元。他笑說，短短兩天已免費發出超過1100份，自己更是「煎到手抖」，但看到志工們滿身泥濘、神情疲憊卻仍露出笑容，心裡只想「多撐一天、多送一餐」。

感動的是，原本免費提供的餐點，卻反而收到滿滿回饋。陳韋強笑說，「鏟子超人不讓我下班」，不少志工領完餐後轉身丟錢，有人留下3千元、也有人丟下1萬元就跑，「各位愛心人士你們不要再丟錢就跑了，我找不到人啊！」他透露，短短兩天內現場已收到7、8萬元「斗內」，因此決定延長服務，「不能收了錢就跑，我們會做到現場不再需要我們為止。」

陳韋強也呼籲熱情民眾，「現在最需要的不是錢，而是鼓勵與理解！」這幾天光復鄉湧入數萬名志工，難免會有不完美的地方，但大家目標一致，都是為了讓災區居民早日回到正常生活，「看到大家願意一起出力，就是台灣最美的風景。」

除了「漢堡超人」之外，還有來自桃園的「主廚超人」賴彥汶，也率領義煮團在馬太鞍教會搭建臨時廚房，提供熱騰騰的飯菜給受災居民與志工。義煮團成員多次參與災區救援，包括維冠大樓倒塌、0403花蓮地震等行動，這次再度動員，展現「人飢己飢、人溺己溺」的共善精神。