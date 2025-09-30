泥堆到小腿肚！啦啦隊女神當志工「全身泥濘照曝」　網讚人美心美

▲泡泡到災區幫忙。（圖，下同／翻攝自LuxyGirl Threads、泡泡IG）



記者施怡妏／綜合報導

花蓮光復鄉馬太鞍溪上游堰塞湖潰堤，災情相當慘重，除了一般民眾積極協助復原，也有許多名人投入救災工作。啦啦隊「LuxyGirl」成員泡泡也加入救災行列，從早忙到傍晚，雖然很累，且滿身泥濘，但她仍露出最燦爛的笑容，「漂亮外表不等於柔弱，我們團力氣沒有在輸男生。」

「LuxyGirl」成員泡泡在IG貼出救災的限動，身穿簡便服裝、手持鐵鏟進入災戶家中清理淤泥，一出火車站映入眼簾的場景，嚴重程度言語無法表達。雖然陸續有志工加入，但現場人力仍極度不足，「家具都在泥裡，泥堆到小腿肚，走每一步都會陷進去，連把腳拔起來都很困難。」

她透露，當天與近20位志工從早忙到晚，也僅完成一戶民宅的清淤，「也不是真正清理完成，就是能走而已，後續還有很多，而且這區還不是最嚴重的受災戶，太需要人力了。」因為要搬泥土、鏟泥土，泡泡全身都是泥濘，她還笑說「我連頭髮裡都是，不知道怎麼用的」。

最後，她感性表示，超多人來幫忙，台灣人真的好溫暖，「但是還是很需要人力，如果有空的話一起去光復幫他們恢復家園，讓生活快點恢復正常，重建家園的路很長。」

貼文曝光，許多網友大讚她人美心美，「真的好愛女力，覺得怎麼有這麼完美的女人」、「穿過的污衣要好好處理喔」、「注意細菌，皮膚如果有刺痛感要注意，辛苦了」、「怎麼可以把自己搞得這麼髒，不知道還以為仆街在泥裡哈哈哈」、「守護小鎮村的泡泡是真的存在」、「謝妳們證明一件事，身材好的辣妹們，一樣可以愛心滿滿的幫忙救災」。