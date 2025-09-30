台東市區公車11月起大改版　採編號制並增設203新路線

▲台東公車增設203新路線。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣市區公車自114年11月1日起將進行大幅調整，原「市區循環線」與「陸海空快線A、B線」將改為101、201、202三條編號路線；「陸海空快線C線」則因運量偏低停駛，同時縣府也將新闢203路線，強化大豐地區居民往返火車站與轉運站的交通便利。

台東縣政府交通及觀光發展處表示，此次改採數字編號制，不僅有助旅客快速辨識路線，也與全國公車編碼趨勢接軌。至於「陸海空快線C線」，近年運量不足且寒暑假均停駛，縣府為有效利用資源，決定於11月正式停駛。受影響的六個站點包括馬蘭榮家、公東高工、台東糖廠、東方大鎮、陽明山莊與台東航空站。其中，前往台東糖廠與東方大鎮的民眾可改搭101順、101逆路線，其餘四站則可轉乘興東客運與東台灣客運。

新設的203路線將由台東火車站發車，行經日光大橋、台東專科學校、康樂國小後，沿漢陽北路延伸至豐榮國小、金剛寺、台東中學，終點設於台東轉運站。縣府期盼此舉能改善大豐地區居民往返市區的交通需求。

交觀處呼籲，因11月起市區公車路線變化較大，縣府將另行公告新版時刻表。民眾搭乘前可利用「iBus公路客運APP」或「公路客運即時動態資訊網」查詢最新班次，以確保行程順利。