納坦雅胡宣布支持「以哈20點和平計畫」　川普：協議非常接近完成

▲美國總統川普與以色列總理納坦雅胡在白宮會面。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普29日在白宮宣布一項美方主導的20點和平計畫，要求以哈立即終止戰爭。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）也在記者會上宣布同意與支持。

川普與納坦雅胡當天在白宮舉行聯合記者會，川普表示，「我們距離這項難以實現的和平協議『已經非常非常接近』。」他同時警告哈瑪斯，若對方拒絕這項提案，「以色列將獲得美國的全力支持，完成軍事目標」。

白宮同步發布20點文件內容，要求雙方立即停火，交換人質與囚犯，以色列分階段撤出加薩，哈瑪斯解除武裝，並由國際機構主導建立過渡性政府。川普向納坦雅胡致謝，「感謝您同意這項計畫，並信任我們能攜手結束這數十年，甚至數世紀以來的死亡與破壞」。

納坦雅胡站在川普身旁公開表示，「我支持您（川普）提出的結束加薩戰爭計畫，這項計畫實現了我們的戰爭目標。」他強調，「這將讓所有人質回到以色列，瓦解哈瑪斯的軍事能力，終結其政治統治，並確保加薩不再對以色列構成威脅。」

不過，計畫是否可行仍端視哈瑪斯的態度。哈瑪斯過去曾多次拒絕解除武裝，目前並未參與相關談判，也尚未對該計畫正式表態，令外界對其接受意願抱持疑問。

以色列方面指出，自哈瑪斯於2023年10月7日發動攻擊以來，仍持有48名人質，其中20人被認為仍然在世。一名哈瑪斯官員告訴《路透社》，「除了媒體上的消息以外，我們尚未正式收到該計畫內容。」

不過一位了解談判進展的消息人士透露，卡達與埃及已將文件轉交給哈瑪斯，該組織表示，「將本著誠意審視內容，並在審閱後回應。」