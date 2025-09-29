中共四中全會10月20日起召開　將審議「十五五」規劃

▲2019年的中共十九屆四中全會。（圖／翻攝新華社）

記者陳冠宇／綜合報導

中共中央政治局今（29）日召開會議，研究制訂國民經濟和社會發展第十五個五年（2026-2030年）規劃重大問題。中共中央總書記習近平主持會議。會議決定，中共第二十屆中央委員會第四次全體會議（四中全會）於10月20日至23日在北京召開。

新華社報導，中共中央政治局聽取了《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》稿在黨內外一定範圍徵求意見的情況報告，決定根據這次會議討論的意見進行修改後將文件稿提請二十屆四中全會審議。

會議認為，建議稿深入分析大陸發展環境面臨的深刻複雜變化，對未來五年發展作出頂層設計和戰略擘畫，「是乘勢而上、接續推進中國式現代化建設的又一次總動員、總部署」。

對於「十五五」時期經濟社會發展，會議強調，要堅持高質量發展，以新發展理念引領發展，因地制宜發展新質生產力，推動經濟持續健康發展和社會全面進步；堅持全面深化改革，擴大高水準開放，持續增強發展動力和社會活力。

會議還稱，要堅持有效市場和有為政府相結合，充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，更好發揮政府作用；堅持統籌發展和安全，強化底線思維，有效防範化解各類風險，以新安全格局保障新發展格局。

會議強調，「堅持和加強黨的全面領導是推進中國式現代化的根本保證。必須堅持以黨的自我革命引領社會革命，持之以恆推進全面從嚴治黨，增強黨的政治領導力、思想引領力、群眾組織力、社會號召力，提高黨領導經濟社會發展能力和水平」。