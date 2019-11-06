統一後保障台灣制度　中評社：四中全會為一國兩制提出方向

▲台北風景。（圖／路透）

記者馬叔安／綜合報導

針對5日發表的中共第十九屆「四中全會」涉台部分決定，《中評社》6日評論，除了重申了重申和平統一、反對台獨的立場，也強調統一後台灣的社會制度和生活方式，將得到尊重、保障，可視為未來的「一國兩制台灣方案」，的制定提出更清晰的方向。

評論指出，「四中全會」涉台地決定提到，在確保國家主權、安全、發展利益的前提下，和平統一後，台灣同胞的社會制度和生活方式將得到充分尊重，台灣同胞的私人財產、宗教信仰、合法權益將得到充分保障，以及推動和平發展，促進交流合作等重點。

▲中共第十九屆四中全會10月28日到31日在北京召開。（圖／記者任以芳攝）

評論寫道，解決台灣問題、實現完全統一，是中共提出的實現「兩個一百年」奮鬥目標的重大任務之一。中共十九屆四中全會通過相關決定之後，再一次確認為全黨意志，將為之努力奮鬥，「台灣的前途命運與此息息相關。」

評論強調，決定中提及的有關和平統一後台灣的制度和生活方式問題的處理，可視為未來的「一國兩制台灣方案」的原則性構想，「台灣的前途命運與大陸無法分開，推動兩岸就和平發展達成制度性安排，對雙方有利，希望在可見的將來能夠見諸行動。」

《中共中央關於堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題的決定》全文5日發佈，其中第十二項為堅持和完善「一國兩制」制度體系，「推進祖國和平統一，是涉港澳台問題的決定」。

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