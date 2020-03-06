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華春瑩丈夫腦癌病逝北京　享年55歲曾奪《財富》榜21名

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▲▼中國外交部發言人華春瑩。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國外交部發言人華春瑩。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜和報導

中國建築集團有限公司6日在官網發出一篇訃告表示，中國建築集團有限公司原黨組書記兼董事長，同時也是中國共產黨第十九屆中央委員會候補委員的官慶，在6日於北京逝世，享年55歲。據了解，官慶的妻子正是大陸現任外交部新聞司司長兼發言人華春瑩，根據家屬的意願，不會舉辦告別式，喪禮則從簡處理。

官慶早年在中國建筑西南設計研究院工作，於2011年4月出任中國建築工程總公司總經理，同時也是中國共產黨第十九屆中央委員會候補委員。在他的領導之下，中國建築工程集團服務範圍遍布多地，投資開發、工程建設和勘察設計等業務都有涉略，曾在2019年奪下《財富》世界500強（Global 500）榜單中的第21名，還獲得國際3大信用評等機構穆迪（Moody's）、標凖普爾（S&P）和惠譽國際（Fitch Ratings）A級的信用評等。

根據《新京報》報導，官慶曾缺席2019年的中國共產黨第十九屆中央委員會第四次全體會議（四中全會），當時就有消息傳出是因病缺席。離奇的是，這次的四中全會分別有2名中央委員與3名候補委員席，而目前5人中有3人離世，1人遭到逮捕，最後1人下落不明。

▼官慶曾因腦癌赴美治療。（圖／翻攝自中國建築公司官方網站）

▲▼官慶曾因腦癌赴美治療。（圖／翻攝自中國建築公司官方網站）

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