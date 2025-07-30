　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中共四中全會10月召開　研究「十五五」規劃建議

▲▼中國國家主席習近平。（圖／路透）

▲中共總書記習近平。（圖／路透）

記者蔡紹堅／綜合報導

中共將於今年10月召開四中全會，主要議程為研究關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃（十五五規劃）的建議。

根據《新華社》報導，中共中央政治局7月30日召開會議，由中共總書記習近平主持，決定在今年10月在北京召開中國共產黨第二十屆中央委員會第四次全體會議（四中全會）。

除了決定四中全會的召開外，會議也研究了當前的經濟形勢，會議指出，當前經濟運行依然面臨不少風險挑戰，要正確把握形勢，增強憂患意識，堅持底線思維，用好發展機遇、潛力和優勢，鞏固拓展經濟回升向好勢頭。

會議強調，做好下半年經濟工作，要加快構建新發展格局，保持政策連續性穩定性，增強靈活性預見性，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，有力促進國內國際雙循環，努力完成全年經濟社會發展目標任務，實現「十四五」圓滿收官。

會議指出，宏觀政策要持續發力、適時加力。要落實落細更加積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，充分釋放政策效應。加快政府債券發行使用，提高資金使用效率。

會議提到，要兜牢基層「三保」底線。貨幣政策要保持流動性充裕，促進社會綜合融資成本下行。用好各項結構性貨幣政策工具，加力支持科技創新、提振消費、小微企業、穩定外貿等。支持經濟大省發揮挑大梁作用。強化宏觀政策取向一致性。

會議強調，要有效釋放內需潛力。深入實施提振消費專項行動，在擴大商品消費的同時，培育服務消費新的增長點。在保障改善民生中擴大消費需求。高質量推動「兩重」建設，激發民間投資活力，擴大有效投資。

會議提到，要堅定不移深化改革。堅持以科技創新引領新質生產力發展，加快培育具有國際競爭力的新興支柱產業，推動科技創新和產業創新深度融合發展。縱深推進全國統一大市場建設，推動市場競爭秩序持續優化。依法依規治理企業無序競爭。推進重點行業產能治理。規範地方招商引資行為。

會議還強調，要扎實做好民生保障工作。突出就業優先政策導向，促進高校畢業生、退役軍人、農民工等重點群體就業。落實好惠民政策，健全分層分類社會救助體系。夯實「三農」基礎，推動糧食和重要農產品價格保持在合理水平。鞏固拓展脫貧攻堅成果，確保不發生規模性返貧致貧。始終把人民群眾生命安全放在第一位，加強安全生產和食品安全監管，全力做好防汛應急搶險救災，保障迎峰度夏期間能源電力供應。做好「十五五」規劃編制工作。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
507 2 0611 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
25多萬人中獎了！「客家幣1000元」身分證末2碼出爐
註冊「大罷免大成宮」商標斂財？　柯建銘轟抹黑：都無償提供罷團
沈玉琳送醫救治「前任佩真發聲了」！　曾交往9年卻鬧翻：心無限
快訊／明天3地區雨量仍達停班課標準
快訊／海嘯抵達台灣！　最高觀測到9公分
《周處除三害》被控抄襲　調查結果出爐
快訊／躲海嘯喪命！　日本50多歲女「開車避難」墜崖身亡
快訊／搶攻美國製造！鴻海增資換股　取得東元一成股權

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中俄海上聯合軍演　8月在海參威舉行

中國工信部整治「內捲」　點名新能源汽車與太陽能

中共四中全會10月召開　研究「十五五」規劃建議

恒生銀行上半年盈利倒退30%　不良貸款比率升至6.69%

陸足壇反腐歷時兩年半！18人全數判刑定讞　涉案金額逾74.58億

颱風「竹節草」二次登陸中國！　暴雨狂襲…浙江連發111條預警

陸啟用W121銜接航線逾三週　已執飛61架次

陸發出海嘯警報！預估今晚7點抵達上海

台美關稅談判未揭牌　陸國台辦：任美國予取於求，傷害的是台胞

大罷免慘敗　國台辦：「抗中謀獨」被台灣同胞唾棄

【跳舞太忘我】原民弟雨中熱舞伸舌超搶鏡！

羅志祥唱一半「麥克風拿給舞者唱」　自己到後面伴舞..畫面很荒謬XD

羅志祥粉絲太激動　他痛喊：打到牙齒了辣！

原民弟雨中忘我熱舞超搶鏡　主持人笑喊：舌頭收起來！

【中南部豪雨成災】賴清德宣布成立前進指揮所

【抓包現場】車手狂領63萬現鈔！轉頭驚見警察嚇傻摸頭

【豬豬全泡水QQ】養豬場淹水2米！ 豬農崩潰：3500隻剩不到100隻

焦凡凡公開婁峻碩求婚影片 第一反應曝光：是開玩笑？XD

【大嬸味飄出來啦XD】姊姊穿搭+舉止太老成網笑翻

朱孝天透露「F4有新專輯」　也可能有演唱會..根本劇透大師！

中俄海上聯合軍演　8月在海參威舉行

中國工信部整治「內捲」　點名新能源汽車與太陽能

中共四中全會10月召開　研究「十五五」規劃建議

恒生銀行上半年盈利倒退30%　不良貸款比率升至6.69%

陸足壇反腐歷時兩年半！18人全數判刑定讞　涉案金額逾74.58億

颱風「竹節草」二次登陸中國！　暴雨狂襲…浙江連發111條預警

陸啟用W121銜接航線逾三週　已執飛61架次

陸發出海嘯警報！預估今晚7點抵達上海

台美關稅談判未揭牌　陸國台辦：任美國予取於求，傷害的是台胞

大罷免慘敗　國台辦：「抗中謀獨」被台灣同胞唾棄

鴻海換股比藏玄機！東元溢價逾1成　寶佳、華新麗華小稀釋

塗裝工追夢無懼成企業負責人　坂茂綠能企業總部草屯成立

湯姆克魯斯傳新歡　與安娜德哈瑪斯牽手逛街

別被「你好我吃一點」騙了！貓奴淚訴「貓咪挑食地獄」跪求換飼料方法

25萬多人中獎了！「客家幣1000元」身分證末2碼出爐

詹惟中杭州為沈玉琳祈福！　盼早日康復：大家一起集氣

砸1.6億！台灣首部高鐵災難片　林柏宏《96分鐘》激戰蔡凡熙打到喊痛

西南氣流影響到明天清晨　下周二前南部仍有較大雨勢

外籍旅客經濟效益高　麗星郵輪「領航星號」助外籍郵輪旅客創新高

昔投資客集中楠梓　房仲：仁武較穩「屋主不急賣」

原民弟雨中忘我熱舞超搶鏡　主持人笑喊：舌頭收起來！

大陸熱門新聞

撞球「正妹助教」加碼服務　撞球桌旁激戰6分鐘

陸發出海嘯警報！預估今晚7點抵達上海

健身男連吃半個月蛋白粉突無力　檢查竟是肝衰竭

少林寺掌門人酒店「脫衣服」爬到女人身上　精液保險套被拿走

在家當「遊戲代練員」常被罵！他嘆：上班才對嗎

全紅嬋「發福體態」被網路霸凌　師兄急刪影片

27歲正妹罹患胃萎縮！「暴瘦剩17kg」

雙胞胎兄弟同分666上同校同系　

台美關稅談判未揭牌 陸國台辦：任美國予取於求，傷害的是台胞

「識讀中國教材」9月上路 國台辦：造成台灣青年國家認同扭曲

一碰就枯萎！哀牢山發現「7株冥界之花」

陸研究生賣「手工LABUBU燒餅」爆紅

銀樓金飾被洪水沖走！陸村民帶探測儀尋寶

颱風「竹節草」復活！浙江連發111條預警

更多熱門

相關新聞

「十五五」規劃　習近平：堅持科學、民主、依法決策

「十五五」規劃　習近平：堅持科學、民主、依法決策

中共總書記習近平近日對「十五五」規劃編制工作作出重要指示，他強調，要堅持科學決策、民主決策、依法決策，把頂層設計和問計於民統一起來，加強調研論證，廣泛凝聚共識，以多種方式聽取人民群眾和社會各界的意見建議，充分吸收幹部群眾在實踐中創造的新鮮經驗。

中建集團董事長病逝北京　享年55歲

中建集團董事長病逝北京　享年55歲

韓正見林鄭月娥「握手6秒」

韓正見林鄭月娥「握手6秒」

中評社：四中全會為一國兩制提出方向

中評社：四中全會為一國兩制提出方向

陸官媒曝任學鋒「因病去世」

陸官媒曝任學鋒「因病去世」

關鍵字：

四中全會十五五

讀者迴響

熱門新聞

海嘯淹沒俄港口小鎮！　空拍畫面曝光

沈玉琳驚傳進加護病房「病因曝光」陷昏迷

海嘯「預估13:18」抵達台灣！粉專點名5地別去

沈玉琳傳仍昏迷！院方「各科醫師聯手急搶命」

快訊／氣象署發布警訊　13:18海嘯開始影響台灣

即／首波海嘯抵俄！畫面曝　浪高達4公尺

男友動10下就射「因為妳太正」！一票直男點頭

即／北海道首波海嘯來襲畫面曝　石破茂發聲

台南男一注獨得大樂透9.37億　16年後現況曝

魏如萱突鬆口：明明還不太認識他！　吐義無反顧心聲「我就要愛他」

降價2次被罵爆還沒人買　海線屋主：靠安眠藥入睡

沈玉琳「全家我一個人在賺」驚傳猛爆性肝炎

超商買垃圾袋洗出3346張統一發票　8500元獎金遭沒收

俄羅斯8.8強震=8千顆原子彈威力　專家揭3跡象：全球強震期開始

沈玉琳傳最新病況！友爆「發燒多天難進食」肝出問題

更多

最夯影音

更多

【跳舞太忘我】原民弟雨中熱舞伸舌超搶鏡！

羅志祥唱一半「麥克風拿給舞者唱」　自己到後面伴舞..畫面很荒謬XD

羅志祥粉絲太激動　他痛喊：打到牙齒了辣！

原民弟雨中忘我熱舞超搶鏡　主持人笑喊：舌頭收起來！

【中南部豪雨成災】賴清德宣布成立前進指揮所

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面