中共四中全會10月召開　研究「十五五」規劃建議

▲中共總書記習近平。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

中共將於今年10月召開四中全會，主要議程為研究關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃（十五五規劃）的建議。

根據《新華社》報導，中共中央政治局7月30日召開會議，由中共總書記習近平主持，決定在今年10月在北京召開中國共產黨第二十屆中央委員會第四次全體會議（四中全會）。

除了決定四中全會的召開外，會議也研究了當前的經濟形勢，會議指出，當前經濟運行依然面臨不少風險挑戰，要正確把握形勢，增強憂患意識，堅持底線思維，用好發展機遇、潛力和優勢，鞏固拓展經濟回升向好勢頭。

會議強調，做好下半年經濟工作，要加快構建新發展格局，保持政策連續性穩定性，增強靈活性預見性，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，有力促進國內國際雙循環，努力完成全年經濟社會發展目標任務，實現「十四五」圓滿收官。

會議指出，宏觀政策要持續發力、適時加力。要落實落細更加積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，充分釋放政策效應。加快政府債券發行使用，提高資金使用效率。

會議提到，要兜牢基層「三保」底線。貨幣政策要保持流動性充裕，促進社會綜合融資成本下行。用好各項結構性貨幣政策工具，加力支持科技創新、提振消費、小微企業、穩定外貿等。支持經濟大省發揮挑大梁作用。強化宏觀政策取向一致性。

會議強調，要有效釋放內需潛力。深入實施提振消費專項行動，在擴大商品消費的同時，培育服務消費新的增長點。在保障改善民生中擴大消費需求。高質量推動「兩重」建設，激發民間投資活力，擴大有效投資。

會議提到，要堅定不移深化改革。堅持以科技創新引領新質生產力發展，加快培育具有國際競爭力的新興支柱產業，推動科技創新和產業創新深度融合發展。縱深推進全國統一大市場建設，推動市場競爭秩序持續優化。依法依規治理企業無序競爭。推進重點行業產能治理。規範地方招商引資行為。

會議還強調，要扎實做好民生保障工作。突出就業優先政策導向，促進高校畢業生、退役軍人、農民工等重點群體就業。落實好惠民政策，健全分層分類社會救助體系。夯實「三農」基礎，推動糧食和重要農產品價格保持在合理水平。鞏固拓展脫貧攻堅成果，確保不發生規模性返貧致貧。始終把人民群眾生命安全放在第一位，加強安全生產和食品安全監管，全力做好防汛應急搶險救災，保障迎峰度夏期間能源電力供應。做好「十五五」規劃編制工作。