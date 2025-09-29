中共四中全會傳十月下旬召開　港媒：將懲處三位軍方高層

▲苗華。（圖／翻攝中國軍網）

記者陳冠宇／綜合報導

每逢月底，中共中央政治局通常都會召開會議。香港《星島日報》今（29）日報導，7月30日的政治局會議，決定10月在北京召開中國共產黨第二十屆中央委員會第四次全體會議（四中全會），主要議程是研究關於制訂國民經濟和社會發展第十五個五年（2026-2030年）規劃的建議。

《星島日報》指出，本月的政治局會議相信將於今天或明天召開，決定四中全會的具體召開時間。回溯近兩屆四中全會召開節奏，十八屆四中全會於2014年10月20日至23日召開，十九屆四中全會於2019年10月28日至31日召開。報導稱，相信二十屆四中全會也將於10月中下旬召開，為期4天。

按照官方的說法，十五五是「邁向2035年基本實現社會主義現代化的關鍵五年規劃期」，將「推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長」。外界猜測，《十五五規劃建議》將聚焦科技創新、綠色轉型、安全體系構建、區域協調和民生福祉提升，「突破關鍵核心技術」置於首位。

報導指出，四中全會除了研究《十五五規劃建議》，也可能處理一些高層人事問題。去年11月落馬、已被免去中共中央軍委委員的原軍委政治工作部主任苗華上將，其罪狀可能在日內公布。

報導續指，也就是說，政治局會議將通過中央軍委《關於苗華問題審查結果和處理意見的報告》，決定給予其開除黨籍處分，終止其黨的二十大代表資格。四中全會將確認政治局作出的開除苗華黨籍的處分。

除此之外，報導推測，已被罷免大陸全國人大代表的原武警司令員王春寧上將、原軍委後勤保障部部長張林中將，也是二十屆中央委員，兩人開除黨籍的處分預料也將在四中全會確認。

至於身兼政治局委員的中共中央軍委副主席何衛東，雖然已經「失蹤」半年，但還沒有任何公開的處理，報導認為，四中全會相信不會涉及其問題。