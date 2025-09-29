停辦不廢校！　台南西埔國小校區轉型社區學習樂園再出發

▲西埔校區活化轉型，舉辦中秋音樂晚會，樂聲點亮南化夜空。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市南化區西埔國小於114學年度正式停辦，學生已順利轉銜至南化國小就讀，然而校園並未因此荒廢，而是在教育局、南化國小及地方社區的共同努力下，華麗轉身為「南化國小西埔校區」，並由台灣金古記念生命關懷協會認養，成為全新的社區學習基地。

金古協會結合社區資源，已成功爭取鴻海教育基金會「鴻海星光計畫」，協助近20名學童課後輔導，並規劃舉辦農業營推廣友善耕作、設立新住民據點提供家庭支持，未來更將申請成立「南化數位機會中心」，以提升居民數位能力。近期更舉辦中秋音樂晚會，邀請「斯埔伊薩克斯風樂團」及「台南市PP校長薩克斯風樂團」同台演出，讓樂聲點亮校園夜空。

市長黃偉哲表示，感謝金古協會多年深耕南化，讓西埔校區轉型為在地教育與社區服務的重要據點。教育局長鄭新輝也強調，「停辦不廢校」是市府面對少子化的因應理念，西埔校區正是成功範例，從單一學習場域轉化為社區多元學習樂園。南化國小校長張理誠則補充，今年校友、里民與退休師長共同組成「西埔校區志工團」，攜手守護校園環境，未來將持續推動多元活動，為南化注入新活力。