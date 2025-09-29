台南七股七寶宴130桌秒殺滿席　在地海鮮化身佳餚

▲2025七股七寶宴在鹽山熱鬧登場，現場席開130桌座無虛席。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025台南七股海鮮節「七寶宴」28日在七股鹽山盛大登場，市長黃偉哲親自出席，誠摯邀請市民與各地遊客共襄盛舉。今年活動首度開放網路報名，席次增加至130桌，仍一位難求，顯見七寶宴魅力十足。

黃偉哲表示，七寶宴已成為台南最具代表性的美食盛事之一，憑藉七股最新鮮的漁產與總鋪師精湛手藝，讓饕客吃得安心、健康又美味。他強調，七股擁有豐富的漁產資源，市府也期望透過活動帶動觀光發展與在地產業，歡迎大家走進七股，採買漁產、感受熱鬧氛圍，共同支持在地產業。

七股區公所指出，活動原訂於8月10日舉行，因颱風延期至今。此次特邀總鋪師陳振東（阿欽師）掌杓，以七股七寶──虱目魚、吳郭魚、烏魚子、石斑、白蝦、文蛤與牡蠣──入菜，設計出包括「七寶際會釀華羹」、「李白醉吟紅蝦鬧」、「石斑捲香手舞味」等十二道特色料理，將在地鮮味發揮到極致，讓民眾以平價享受頂級海鮮饗宴。

活動現場除海鮮饗宴外，還加碼贈送海鮮產品禮盒，內含台灣鯛魚片、虱目魚肚、魚丸、香腸與文蛤，每桌更獲贈一份青農產品，盼藉此鼓勵農漁青農早日走出風災陰霾。今日活動亦吸引立委陳亭妃、市議員蔡秋蘭、蔡蘇秋金等人及多位貴賓代表到場參與，共同見證這場屬於七股的海味盛宴。