　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南七股七寶宴130桌秒殺滿席　在地海鮮化身佳餚

▲2025七股七寶宴在鹽山熱鬧登場，現場席開130桌座無虛席。（記者林東良翻攝，下同）

▲2025七股七寶宴在鹽山熱鬧登場，現場席開130桌座無虛席。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025台南七股海鮮節「七寶宴」28日在七股鹽山盛大登場，市長黃偉哲親自出席，誠摯邀請市民與各地遊客共襄盛舉。今年活動首度開放網路報名，席次增加至130桌，仍一位難求，顯見七寶宴魅力十足。

▲2025七股七寶宴在鹽山熱鬧登場，現場席開130桌座無虛席。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲表示，七寶宴已成為台南最具代表性的美食盛事之一，憑藉七股最新鮮的漁產與總鋪師精湛手藝，讓饕客吃得安心、健康又美味。他強調，七股擁有豐富的漁產資源，市府也期望透過活動帶動觀光發展與在地產業，歡迎大家走進七股，採買漁產、感受熱鬧氛圍，共同支持在地產業。

▲2025七股七寶宴在鹽山熱鬧登場，現場席開130桌座無虛席。（記者林東良翻攝，下同）▲2025七股七寶宴在鹽山熱鬧登場，現場席開130桌座無虛席。（記者林東良翻攝，下同）

七股區公所指出，活動原訂於8月10日舉行，因颱風延期至今。此次特邀總鋪師陳振東（阿欽師）掌杓，以七股七寶──虱目魚、吳郭魚、烏魚子、石斑、白蝦、文蛤與牡蠣──入菜，設計出包括「七寶際會釀華羹」、「李白醉吟紅蝦鬧」、「石斑捲香手舞味」等十二道特色料理，將在地鮮味發揮到極致，讓民眾以平價享受頂級海鮮饗宴。

▲2025七股七寶宴在鹽山熱鬧登場，現場席開130桌座無虛席。（記者林東良翻攝，下同）

活動現場除海鮮饗宴外，還加碼贈送海鮮產品禮盒，內含台灣鯛魚片、虱目魚肚、魚丸、香腸與文蛤，每桌更獲贈一份青農產品，盼藉此鼓勵農漁青農早日走出風災陰霾。今日活動亦吸引立委陳亭妃、市議員蔡秋蘭、蔡蘇秋金等人及多位貴賓代表到場參與，共同見證這場屬於七股的海味盛宴。

▲2025七股七寶宴在鹽山熱鬧登場，現場席開130桌座無虛席。（記者林東良翻攝，下同）▲2025七股七寶宴在鹽山熱鬧登場，現場席開130桌座無虛席。（記者林東良翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
344 1 7957 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
1天2次大烏龍撤退！他喊「最需要做1件事」：萬一踩踏，不堪設
推車哥好眼熟！竟是《華燈》日籍男星　救災全被拍
帶女兒衝災區　律師一到捐2鏟子「改做1事」！網讚最佳身教
台八男星外甥女遭吊車司機「二度輾斃」　告別式心碎發聲
逃洪水死劫！花蓮「跑贏洪水的男人」　阿公爆紅：靠一雙黑色拖鞋
俄被飛彈轟炸大停電！　停水斷網陷入一片漆黑

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

潰壩衝擊慘烈！光復農業及休閒產業損失近4億　復甦希望再歸零

同島一命！玉里鎮公所發動自由捐　協助光復鄉災民

台南消友會第三辦事處送暖　消防人員中秋備感溫馨

停辦不廢校！　台南西埔國小校區轉型社區學習樂園再出發

台南特色公園進化版　黃偉哲：讓孩子盡情遊戲、安全成長

台南七股七寶宴130桌秒殺滿席　在地海鮮化身佳餚

「現金超人」現身光復鄉災區！親送每戶1萬　災民感動淚崩

光復災區塞到爆！醫療車、義煮團也進不去　花蓮縣府回應了

侯友宜市長現身義民祭！青春踩街熱力全開　千人挑擔奉飯熱鬧登場

快訊／花蓮縣政府宣布：光復鄉明日繼續停班停課

超荒謬！台中「重機具超人」花蓮被放鳥　急問：我們怎麼辦？

神救援！光復災民小腿感染「爛成腐肉」　高雄醫師當場開刀清創

汪寄住阿公家每天早起散步　回來狂補眠「累得像狗一樣」

「童童神起」回歸！挑戰aespa〈Whiplash〉　姜鎬童變「豬selle」喊：50幾歲也能成長

花蓮災後第6天！卓揆抵達前進協調所　與徐榛蔚交頭接耳討論災情

馬太鞍橋旁驚傳潰堤！花蓮光復志工急撤喊「快跑」　縣府澄清了

陳美鳳力挺陳謙文.方馨做公益　演唱會收入「捐給花蓮救災」

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝

光復再傳潰堤！大喊快跑驚惶逃離畫面曝　縣府緊急說明

潰壩衝擊慘烈！光復農業及休閒產業損失近4億　復甦希望再歸零

同島一命！玉里鎮公所發動自由捐　協助光復鄉災民

台南消友會第三辦事處送暖　消防人員中秋備感溫馨

停辦不廢校！　台南西埔國小校區轉型社區學習樂園再出發

台南特色公園進化版　黃偉哲：讓孩子盡情遊戲、安全成長

台南七股七寶宴130桌秒殺滿席　在地海鮮化身佳餚

「現金超人」現身光復鄉災區！親送每戶1萬　災民感動淚崩

光復災區塞到爆！醫療車、義煮團也進不去　花蓮縣府回應了

侯友宜市長現身義民祭！青春踩街熱力全開　千人挑擔奉飯熱鬧登場

快訊／花蓮縣政府宣布：光復鄉明日繼續停班停課

史上最大離職潮！川普大砍人力　美10萬公務員明將集體辭職

Ryu拍片自責說謊失信！　女畫家「曝傷照」控訴遭毆打：耳鳴3個月

潰壩衝擊慘烈！光復農業及休閒產業損失近4億　復甦希望再歸零

同島一命！玉里鎮公所發動自由捐　協助光復鄉災民

極地超馬一哥陳彥博捷報　希臘超馬賽首日領先

詐欺犯判囚2年5月拒入監！警開9槍仍落跑...5hrs後被捕再涉3罪

15年前曾有婚約！SJ神童驚人脫口：我離婚了　韓網掀熱議

1天2次大烏龍撤退！他喊「最需要做1件事」：萬一踩踏，不堪設想

周興哲親揭「攻蛋沒脫衣」內幕！　首場突遇2狀況崩潰：真的很慘

4台灣人在菲律賓被抓！　涉人口販運、偷渡、非法打工

【謝謝小山貓超人】暖男開外掛進民宅鏟污泥！災民笑了

地方熱門新聞

「現金超人」現身光復鄉　災民感動淚

醫療車、義煮團進不去災區　花蓮縣回應

大馬村長撤離0傷亡　光復鄉長回應了

花蓮縣：光復鄉明日繼續停班停課

山友登台中八仙山　倒臥步道無生命徵象

侯友宜市長現身義民祭 青春踩街熱力全開

不捨姑姑膝蓋痛！博士醫返鄉組在地青年隊服務鄉親　結合AI拚數位中醫

花蓮8校護理師挺進災區當義工

台南北區玉尊堂建廟60週年400人進香團遶境展信仰力量

高中生全體留下救災：來幫忙是對的

台南補教優良教師頒獎育苗專案助學1245名弱勢學子

台南新增便民服務慢車與行人攤販違規罰鍰可至超商繳納

嘉義移民署揭發　高雄SPA會館涉嫌性交易

台南消防局勇奪全國心肌梗塞救護獎項黃偉哲肯定守護市民努力

更多熱門

相關新聞

台南仁德壓克力工廠深夜大火　延燒逾4小時、1500平方公尺

台南仁德壓克力工廠深夜大火　延燒逾4小時、1500平方公尺

臺南市仁德區28日晚間發生嚴重工廠火警，現場全面燃燒，火勢歷經近5小時後撲滅，所幸無人傷亡。消防單位初步研判，起火地點為樺琪壓克力公司廠房，燃燒原料為原油與重油，總燃燒面積達1560平方公尺，損失慘重，目前已啟動火災調查程序。

台南鐵皮工廠深夜大火　消防人員到場灌救中

台南鐵皮工廠深夜大火　消防人員到場灌救中

台南北區玉尊堂建廟60週年400人進香團遶境展信仰力量

台南北區玉尊堂建廟60週年400人進香團遶境展信仰力量

台南補教優良教師頒獎育苗專案助學1245名弱勢學子

台南補教優良教師頒獎育苗專案助學1245名弱勢學子

台南新增便民服務慢車與行人攤販違規罰鍰可至超商繳納

台南新增便民服務慢車與行人攤販違規罰鍰可至超商繳納

關鍵字：

台南七股七寶宴海鮮

讀者迴響

熱門新聞

「現金超人」現身光復鄉　災民感動淚

快停用！5大行動電源召回近8.8萬顆

花蓮光復重創6天　受災教師怒曝現場：完全沒看到國民黨的人

航班突然提前15小時起飛！　乘客傻眼、客服冷回：不賠

荒謬！台中「重機具超人」到花蓮被放鳥

光復「內陸海嘯」！酷的夢「涼山鬼」來了

離開災區！鏟子超人「身上1物能丟就丟」超重要

今變天！　午後雨區擴大

孫生花蓮救災畫面曝光

打賭扛4袋水泥！　男當場脊椎受損慘死

影片打臉！縣府稱徐榛蔚助民眾脫困　卻被拍到「轉頭就走」

台俄混血女星自爆「遭啦啦隊搶男友」給出3線索

醫療車、義煮團進不去災區　花蓮縣回應

蛋黃酥名店　遭爆食安問題

大馬村長撤離0傷亡　光復鄉長回應了

更多

最夯影音

更多
超荒謬！台中「重機具超人」花蓮被放鳥　急問：我們怎麼辦？

超荒謬！台中「重機具超人」花蓮被放鳥　急問：我們怎麼辦？
神救援！光復災民小腿感染「爛成腐肉」　高雄醫師當場開刀清創

神救援！光復災民小腿感染「爛成腐肉」　高雄醫師當場開刀清創

汪寄住阿公家每天早起散步　回來狂補眠「累得像狗一樣」

汪寄住阿公家每天早起散步　回來狂補眠「累得像狗一樣」

「童童神起」回歸！挑戰aespa〈Whiplash〉　姜鎬童變「豬selle」喊：50幾歲也能成長

「童童神起」回歸！挑戰aespa〈Whiplash〉　姜鎬童變「豬selle」喊：50幾歲也能成長

花蓮災後第6天！卓揆抵達前進協調所　與徐榛蔚交頭接耳討論災情

花蓮災後第6天！卓揆抵達前進協調所　與徐榛蔚交頭接耳討論災情

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面