台南特色公園進化版　黃偉哲：讓孩子盡情遊戲、安全成長

▲市長黃偉哲戴上海盜帽，與孩子一同體驗福安公園「綠谷海盜船」遊戲場。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市北區特色公園再添新亮點！北區區公所29日上午舉辦「北區特色公園—兒童嘉年華」，市長黃偉哲親臨現場，與市民共同開箱福安公園「綠谷海盜船」及成功公園「森林迷宮編織網」兩座特色遊戲場。北區今年已陸續啟用7座特色遊戲場，另有3座即將開放，朝「北區就是孩子的遊戲場」目標持續邁進。

黃偉哲表示，特色公園的核心理念是讓孩子在遊戲中激發創意與想像力，同時培養社交互動與探索精神。他強調，市府將持續以「安全、共融、創新」為原則推動各區特色遊戲場建設，讓孩子能在家門口就享受安全又獨特的遊戲體驗，也期待這些空間成為親子互動與世代交流的溫馨據點。

活動中，孩子們化身小小導覽員，介紹柴頭港綠谷及台江內海的歷史文化，並為市長戴上海盜帽，一同探索「綠谷海盜船」的遊具；來到成功公園，孩子們又扮演小小攝影師，引領市長體驗「森林迷宮編織網」。藝術家曾靖婷親自到場，分享以編織藝術打造的大型攀爬網設計理念，象徵勇敢向上、逐夢踏實的精神。

「慢慢來教育市集」也帶來植栽苔球體驗，象徵將綠意與希望帶回家。現場家長直呼孩子「玩到不想回家」，還能帶著植物回去照顧，讓活動更具教育與生活意義。北區區長潘寶淑指出，特色公園不僅是遊戲場域，更是社區文化的展現，未來將持續推動不同主題的特色公園，營造更多親子休憩空間。

活動現場，包括市議員陳怡珍、許至椿及立委林俊憲服務處代表等人均到場共襄盛舉。市府強調，未來將以孩子需求為核心，持續推動多元特色公園，讓「遊戲就是孩子的權利」在台南落實。