快訊／台南工廠深夜大火「全面燃燒」！建築物倒塌　消防人員灌救中

記者吳奕靖、林東良、柯振中／台南報導

台南市仁德區28日晚間發生工廠火警，火勢全面燃燒，地點位於中正西路1011巷，疑似某壓克力廠商的工廠的鐵皮連棟建物，路過民眾發現火光後立即報案。消防局獲報後立即動員大規模救援，詳細情形仍待後續釐清。

▲台南工廠深夜大火。（圖／記者吳奕靖翻攝）



消防局指出，本次共計出動文賢等分隊人車支援，投入31輛消防車、62名消防人員，並派遣2台機器人與1台無人機輔助滅火與勘查。初期指揮由文賢02及副大隊長（503）擔任，現場積極展開搶救行動。

▲▼台南工廠深夜大火。（圖／Threads網友justlovemyselfs授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）



據了解，消防單位於21時48分抵達現場，並於21時50分正式出水灌救，持續控制火勢。同時已通報消防署、台南市政府相關局處及台電、自來水、瓦斯公司與環保局等單位協助。

目前火勢仍在搶救中，現場確認無人員受傷、受困。根據最新消息，現場火勢全面燃燒，已出現倒塌的情況，消防局已聯繫重型機具到場協助救援。消防局強調，將全力壓制火勢，並呼籲民眾避免靠近，以免影響救災行動。

▲▼台南仁德火警。（圖／記者吳奕靖翻攝）



