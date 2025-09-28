　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／台南工廠深夜大火「全面燃燒」！建築物倒塌　消防人員灌救中

記者吳奕靖、林東良、柯振中／台南報導

台南市仁德區28日晚間發生工廠火警，火勢全面燃燒，地點位於中正西路1011巷，疑似某壓克力廠商的工廠的鐵皮連棟建物，路過民眾發現火光後立即報案。消防局獲報後立即動員大規模救援，詳細情形仍待後續釐清。

▲▼台南仁德火警。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲台南工廠深夜大火。（圖／記者吳奕靖翻攝）

消防局指出，本次共計出動文賢等分隊人車支援，投入31輛消防車、62名消防人員，並派遣2台機器人與1台無人機輔助滅火與勘查。初期指揮由文賢02及副大隊長（503）擔任，現場積極展開搶救行動。

▲▼台南工廠大火。（圖／Threads網友justlovemyselfs授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

▲▼台南工廠深夜大火。（圖／Threads網友justlovemyselfs授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

▲▼台南工廠大火。（圖／Threads網友justlovemyselfs授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

據了解，消防單位於21時48分抵達現場，並於21時50分正式出水灌救，持續控制火勢。同時已通報消防署、台南市政府相關局處及台電、自來水、瓦斯公司與環保局等單位協助。

目前火勢仍在搶救中，現場確認無人員受傷、受困。根據最新消息，現場火勢全面燃燒，已出現倒塌的情況，消防局已聯繫重型機具到場協助救援。消防局強調，將全力壓制火勢，並呼籲民眾避免靠近，以免影響救災行動。

▲▼台南仁德火警。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼台南仁德火警。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼台南仁德火警。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼台南仁德火警。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼台南仁德火警。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼台南仁德火警。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼台南仁德火警。（圖／記者吳奕靖翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
328 1 7395 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
移民署隊長獨攀身亡！遺體搬運下山

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／惡房仲老闆吸金數十億逃泰國！中檢火速下通緝　今返國被逮

移民署南投專勤隊隊長獨攀身亡！遺體搬運下山

快訊／台南工廠深夜大火「全面燃燒」！建築物倒塌　消防人員灌救中

快訊／移民署隊長攀八仙山命危　消防摸黑搶救中

快訊／南港公寓連假火警！消防員緊急灌救　民眾嚇壞圍觀

快訊／高雄市區傳槍響！轎車停紅線拒檢　警連開9槍追緝中

把警消當成「狼來了」的孩子！烏龍警報傳要重懲　基層直呼：很心寒

安置在收容所「人突然失蹤」！老翁失聯4天找到了　住院治療中

2比基尼正妹金樽衝浪出事！遭離岸流帶離　海巡+消防接力救援

台東利稻派出所成充電站！路斷停電4天　村民拿手機、照明排隊

超荒謬！台中「重機具超人」花蓮被放鳥　急問：我們怎麼辦？

神救援！光復災民小腿感染「爛成腐肉」　高雄醫師當場開刀清創

馬太鞍橋旁驚傳潰堤！花蓮光復志工急撤喊「快跑」　縣府澄清了

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝

花蓮災後第6天！卓揆抵達前進協調所　與徐榛蔚交頭接耳討論災情

光復再傳潰堤！大喊快跑驚惶逃離畫面曝　縣府緊急說明

英雄歸來！台中特搜隊步出車站…「如雷掌聲+尖叫」畫面暖哭

陳美鳳力挺陳謙文.方馨做公益　演唱會收入「捐給花蓮救災」

快訊／惡房仲老闆吸金數十億逃泰國！中檢火速下通緝　今返國被逮

移民署南投專勤隊隊長獨攀身亡！遺體搬運下山

快訊／台南工廠深夜大火「全面燃燒」！建築物倒塌　消防人員灌救中

快訊／移民署隊長攀八仙山命危　消防摸黑搶救中

快訊／南港公寓連假火警！消防員緊急灌救　民眾嚇壞圍觀

快訊／高雄市區傳槍響！轎車停紅線拒檢　警連開9槍追緝中

把警消當成「狼來了」的孩子！烏龍警報傳要重懲　基層直呼：很心寒

安置在收容所「人突然失蹤」！老翁失聯4天找到了　住院治療中

2比基尼正妹金樽衝浪出事！遭離岸流帶離　海巡+消防接力救援

台東利稻派出所成充電站！路斷停電4天　村民拿手機、照明排隊

快訊／惡房仲老闆吸金數十億逃泰國！中檢火速下通緝　今返國被逮

全球首間《七龍珠》專賣店東京開幕！地點超方便11月搶限定周邊

「兩套帳」打亂兄弟創業心血　會計師拆解家族企業恩怨關鍵

普吉島玩翻天　跳島探險與必吃美食全攻略

普吉島打卡新亮點　夢幻美景與美食魅力全面綻放

愛上普吉的7個理由　泰國觀光局邀您探索海島天堂

【這個月台很亮眼】鏟子超人擠爆車站！人人高舉車票出站超熱血

社會熱門新聞

即／光復再傳潰堤！大喊快跑驚惶逃離畫面曝

軍人妻抱3子洪水中　1歲娃躲衣櫃心酸照片曝

荒謬！台中「重機具超人」到花蓮被放鳥

誆包養會送手機　運將激戰少女後放生北捷挨告

光復災民怒吼：官員只會來打卡

光復「內陸海嘯」！酷的夢「涼山鬼」來了

鏟子超人情侶檔忙一天　「4字心得」曝光

感謝小山貓超人！開外掛「進民宅鏟污泥」　災民笑了

2比基尼正妹金樽衝浪出事　海巡+消防接力救援

「惡臭→樟腦味」！鄰居回想全身發毛

英雄歸來！台中特搜隊步出車站獲如雷掌聲

潛水逃命+長棍插泥躲死劫　72歲伯衝警局喊：沒失蹤

高雄旗山血案！父女倒臥偏僻空地車內　1死1命危

即／高雄市區傳槍響　警連開9槍追緝中

更多熱門

相關新聞

捷豹路虎遭駭客攻擊產線停擺

捷豹路虎遭駭客攻擊產線停擺

Jaguar Land Rover 近期陷入近年來最嚴峻的困境，自 8 月 31 日遭遇駭客組織攻擊以來，內部系統全面癱瘓，英國境內多座工廠生產線至今仍然停擺。原廠最新聲明指出，停產時間將延長至至少 10 月 1 日，讓這場危機持續升溫。

台南北區玉尊堂建廟60週年400人進香團遶境展信仰力量

台南北區玉尊堂建廟60週年400人進香團遶境展信仰力量

台南補教優良教師頒獎育苗專案助學1245名弱勢學子

台南補教優良教師頒獎育苗專案助學1245名弱勢學子

戴資穎曝傷勢狀況　醫生建議別上場

戴資穎曝傷勢狀況　醫生建議別上場

台南新增便民服務慢車與行人攤販違規罰鍰可至超商繳納

台南新增便民服務慢車與行人攤販違規罰鍰可至超商繳納

關鍵字：

台南仁德工廠大火消防影音

讀者迴響

熱門新聞

潰堤「撤離簡訊曝光」　2關鍵字難判危險性

即／光復再傳潰堤！大喊快跑驚惶逃離畫面曝

馬太鞍「全村的希望」！大馬村村長即時撤村　正確應變過程獲讚

軍人妻抱3子洪水中　1歲娃躲衣櫃心酸照片曝

荒謬！台中「重機具超人」到花蓮被放鳥

誆包養會送手機　運將激戰少女後放生北捷挨告

「義煮團白飯車」遭攔阻！他愣：今晚1萬個便當恐沒了

光復災民怒吼：官員只會來打卡

「鏟子超人」買不到車票回家！台鐵「1廣播」瞬間淚崩

光復「內陸海嘯」！酷的夢「涼山鬼」來了

《中文怪物》狄伯仁爆紅！網曝是「600萬模具廠老闆」

救災5天「他抓到1訣竅」輕鬆清泥土！130萬人狂讚

鏟子超人情侶檔忙一天　「4字心得」曝光

可能有雙颱！　最新預測曝

徐榛蔚沿街慰問僅跳過他家！張峻：失落

更多

最夯影音

更多
超荒謬！台中「重機具超人」花蓮被放鳥　急問：我們怎麼辦？

超荒謬！台中「重機具超人」花蓮被放鳥　急問：我們怎麼辦？
神救援！光復災民小腿感染「爛成腐肉」　高雄醫師當場開刀清創

神救援！光復災民小腿感染「爛成腐肉」　高雄醫師當場開刀清創

馬太鞍橋旁驚傳潰堤！花蓮光復志工急撤喊「快跑」　縣府澄清了

馬太鞍橋旁驚傳潰堤！花蓮光復志工急撤喊「快跑」　縣府澄清了

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝

花蓮災後第6天！卓揆抵達前進協調所　與徐榛蔚交頭接耳討論災情

花蓮災後第6天！卓揆抵達前進協調所　與徐榛蔚交頭接耳討論災情

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面